Alevi dedesini tehdit eden DHKP-C'li yakalandı

EDİNİLEN bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sultangazi’ye bağlı Gazi Mahallesi'nde yaşayan bir Alevi dedesini sosyal medya üzerinden ölümle tehdit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, Alevi dedesini tehdit eden şüphelinin kimliği tespit edildi. Yapılan tespitlerin ardından takip başlatan polis ekipleri şüphelinin Sultangazi’deki adresini belirleyerek harekete geçti. 29 Eylül tarihinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Alevi dedesini tehdit eden T.A.B. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelinin 8 Şubat'ta Sultangazi İsmetpaşa Caddesi'nde meydana gelen izinsiz gösterilerde zorla durdurulan araca el konulması ve güvenlik güçlerine ateş edilmesi olayları ile 16 Haziran'da Gazi Mahallesi'nde bir ikamete izinsiz girilerek ev sahibinin sözde cezalandırıp teşhir edilmesi olayına karıştığı ortaya çıktı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.







DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.