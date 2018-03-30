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Alev aldı, yola fırlayan yaralılara minibüs çarptı: 17 ölü, 38 yaralı

Iğdır'da, kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün aydınlatma direğine çarptıktan sonra alev alması ve bu araçtan yola fırlayan yaralılara başka bir minibüsün çarpması sonucu 17 kişi öldü, 38 kişi yaralandı

Alev aldı, yola fırlayan yaralılara minibüs çarptı: 17 ölü, 38 yaralı

Iğdır'da, kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün aydınlatma direğine çarptıktan sonra alev alması ve bu araçtan yola fırlayan yaralılara başka bir minibüsün çarpması sonucu 17 kişi öldü, 38 kişi yaralandı

30 Mart 2018 Cuma 09:22
Alev aldı, yola fırlayan yaralılara minibüs çarptı: 17 ölü, 38 yaralı
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YURDA kaçak yollarla girmeye çalışan Afganistan ve Pakistan uyruklu mültecilerin bulunduğu minibüsün Iğdır-Tuzluca kara yolu Şehit Bülent Aydın Havalimanı mevkiinde kaza yapması sonucu 17 kişi hayata veda ederken 38 kişi de yaralandı.

ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI

Iğdır Tuzluca kara yolu Şehit Bülent Aydın Havalimanı mevkiinde kontrolden çıkan 65 EP 701 plakalı minibüs orta refüjde bulunan elektrik direğine çarparak kaza yaptı. Çarpmanın etkisiyle alev alan minibüsün içinde bulunan yaklaşık 50 mültecinin yardımına, diğer minibüste bulunan mülteciler müdahale etti.


POLİS VE İTFAİYE OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, arama kurtarma, Jandarma, Polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yanan minibüse hemen müdahale etti. Alev alan minibüste bulunan mültecilerin 17'si yanarak can verirken 38 mülteci de yaralandı. Yaralılar 112 Acil servis ekipleri tarafından Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.


17 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

112 sağlık ekiplerine gelen ihbar sonucu olay yerine geldiğinde trafik kazasıyla ve mülteci, göçmen trajedisiyle karşılaştıklarını belirten Iğdır Valisi Enver Ünlü, "Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu olduğunu değerlendirdiğimiz göçmen taşıyan 2 araç trafik kazasına karıştı. Öndeki araç kontrolü kaybedip refüjdeki bariyerleri geçerek elektrik direğine çarptı ve elektrik kontağından alev aldı. Alev alan minibüs içindeki sürücü ile 3 mülteci hayatını kaybetti. Bu araçtan yola savrulan diğer mülteciler de yaralandı. Yola savrulan yaralıların bir kısmına arkadan gelen diğer araç çarptı. Kazada 17 kişinin hayatını kaybettiğini şu an hastanede tedavi gören 38 yaralı var. Bunların yaklaşık 8'i ameliyata alındı. Bütün doktorlarımız şu anda hastanedeler. Ağır yaralılar Erzurum, Kars ve Van'a sevk ediliyor" dedi.


KAÇAN ŞOFÖR YAKALANDI

Iğdır-Kars karayolu kaza nedeniyle çift şeritli olarak trafiğe kapandı. Minibüsün olay yerinden kaldırılması ve yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatılırken, Cumhuriyet savcısı, olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Kaçan Minibüs şoförü Mehmet Kayahan, Emniyet müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
IğdırMinibüs
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