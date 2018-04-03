Aldatıldı yetmedi, bir de sokak ortasında tekme tokat dayak yedi!

ADANA'DA kocasının, başka bir kadınla ilişkisi olduğunu öğrenen kadın babasının evine yerleşti. Karısını barışmaya ikna etmek için iş yerine giden koca, karısı itiraz edince çelme takıp yere düşürdü ardından darp etti. Karısını döven koca ve akrabası hakkındaki soruşturma tamamlandı. Mahkeme kocaya 39 yıl hapis istedi.

SÜREKLİ ŞİDDET GÖREN EŞ, AİLESİNİN YANINA YERLEŞTİ

Eşi ile sürekli tartışan Gamze Çiçin, eşinin son olarak kendini aldatması üzerine 11 ay önce eşini terk edip kendi ailesinin yanında kalmaya başladı.

ÇELME TAKIP DÜŞÜRDÜ, BIÇAK ÇEKTİ, DÖVDÜ

Mahkemede yaşadıklarını anlatan talihsiz kadın, "Temizlik için gittiğim evden işimi bitirip çıktıktan sonra evime giderken eşim Murat ve akrabası Bülent Kaban karşıma çıktı. Murat benimle konuşmak istedi. Kendisiyle muhatap olmamak için yanlarından ayrılmak isterken Murat bana çelme takarak yere düşürdü.

Yerdeyken Murat vücudumun çeşitli yerlerine vurdu. Cebinden bıçak çıkartıp bir eli ile boğazımı sıktı, diğer eliyle de bıçağı göstererek 'seni öldüreceğim' diyerek tehdit etti. Daha sonra saçımdan tutarak sürükledi. Kendisini görmek istemediğimi söyleyip Bülent'ten yardım istedim. Bülent yardım etmedi. Murat, beni bir bahçeye götürüp orada bekletti. Polisler yardım çığlıklarımı duyarak gelip beni kurtardı" dedi.

KOCA: TELEFONDA BENİ ALDATIYOR SANDIM, DÖVMEDİM

Koca Murat Çiçin ise eşi ile barışmak için Bülent ile birlikte eşinin çalıştığı iş yerine gittiklerini belirtti. İş çıkışı eşi ile karşılaştıklarını ifade eden Çiçin, "Bu sırada telefonda birisi ile konuşan Gamze'nin kiminle konuştuğunu öğrenmek için telefonu elinden alıp Bülent'e verdim.

Beni aldattığını düşündüğüm için Gamze'ye bir kez tokat attım. Yere yatırmadım, tekme atmadım, bıçak çıkartmadım, çelme atmadım, tehdit etmedim." savunmasını yaptı.

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19 yıla kadar hapsi istenen akraba Kaban ise Murat'ın eşine bir kez tokat attığını, kendisinin olaya karışmadığını öne sürdü.

MAHKEME KOCAYA 39 YIL HAPİS İSTEDİ

Aile İçi Şiddetler Bürosu Cumhuriyet Savcısı, sanıklar Çiçin ve Kaban hakkında "Eşi kasten öldürmeye teşebbüs, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahla ve birden fazla kişi ile tehdit" suçlarından iddianame hazırladı.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame yapılan inceleme sonucunda kabul edildi. Cumhuriyet savcısı, Çiçin'in 39 yıl, akrabası Kaban'ın da 19 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanıklar, gelecek günlerde yargılanmaya başlayacak.