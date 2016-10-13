ALBİMO'dan dev zirve

ALANYA Bilal Mobilya (ALBİMO), geleneksel hale getirdiği bayiler toplantısını bu yıl da Long Beach Otel'de gerçekleştirdi. Toplantıya Türkiye'nin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren çok sayıda bayi temsilcisi katıldı. Firma, toplantıda 2017 yılı için hazırladığı 20 yeni ürünü de katılımcılara tanıttı. Geniş katılım gerçekleşen toplantı 3 gün sürdü. ALBİMO, toplantı süresince şehir dışından gelen bayi temsilcilerini en iyi şekilde ağırladı.

'ÖNCELİĞİMİZ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ'

ALBİMO yöneticileri, organizasyonun son gününde yaptıkları açıklamada "Bizim için en önemli unsur müşteri memnuniyeti. Öncelikle bunu sağlamaya çalışıyoruz. Müşteri memnun olunca biz üreticiler de memnun oluyoruz. Alanya’da bir döşeme atölyesinde başlayan yolculuğumuz bugün seri üretim yapan bir fabrikaya dönüştü. İnşallah ülkemiz için büyümeye devam edeceğiz. Yurt içinde ve yurt dışında bilinen bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. 2017 yılı için ürün yelpazemize eklediğimiz modellerimizi bayi temsilcilerimizle buluşturduk. Bizim için keyifli bir organizasyon oldu" dediler.

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