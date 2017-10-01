Alanyalı Mevlüt Uysal’ı bekleyen 7 kritik problem

KADİR Topbaş'ın sürpriz istifasının ardından geçtiğimiz Perşembe günü İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde yapılan seçimle İBB Başkanı seçilen Başakşehir Belediyesi'nin Alanyalı başkanı Mevlüt Uysal mesaiye başladı. Gazete Habertürk ise "Uysal'ı Bekleyen 7 Kritik Problem" başlığı ile bir analiz yaptı. Uysal’ı ulaşımdan kentsel dönüşüme, yeşil alan krizlerinden silüet tartışmalarına bir dizi sorun beklediğini söyleyen Gazete Habertürk, okuyucusu ile şu bilgileri paylaştı: "İstanbulluların öncelikli çözüm beklediği sıkıntının başında trafik geliyor. Toplu ulaşımdaki, özellikle de metrobüsteki problemler, 6 yıldır bitmeyen Üsküdar-Çekmeköy metrosu, yeşil alanlardan parklardan geçirilen inşaatlar, tarihi yarımada silüetinde yükseldikçe yükselen binalar, deprem hazırlığı, toplanma alanlarının yok edilmesi, sayıları gittikçe artan Suriyeli dilenciler, yeni başkanın ivedilikle eğilmesi gereken konular. Yeni başkan Mevlüt Uysal, koltuğa oturduğu dakika itibarıyla İstanbul hakkında brifing almaya başladı."