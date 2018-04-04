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Alacaklısına sokak ortasında kurşun yağdırdı!

Pendik’te alacak verecek tartışması kanlı bitti. Alacaklısını yolda gören zanlı, kurşun yağdırdı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı

Alacaklısına sokak ortasında kurşun yağdırdı!

Pendik’te alacak verecek tartışması kanlı bitti. Alacaklısını yolda gören zanlı, kurşun yağdırdı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı

04 Nisan 2018 Çarşamba 09:48
Alacaklısına sokak ortasında kurşun yağdırdı!
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EDİNİLEN bilgilere göre olay dün öğle saatlerinde Kaynarca’da yaşandı. Alacaklısı Osman İ.’yi ile yolda karşılaşan Uğur B. bir süre tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahını çeken Uğur B., Osman İ.’yi bacaklarından vurdu. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. 

Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan zanlı Osman İ., tedavi altına alındı. 

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PendikAlacaklıKurşun Yağdırdı
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