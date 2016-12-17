Alacak verecek kavgası: 6 yaralı

EDİNİLEN bilgiye göre, Gümbet Mahallesi İnönü Caddesi üzerindeki bir işletmeye gelen silahlı 3 kişi iş yeri sahibi ile tartıştı. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi bulanan şahıslar arasında çıkan kavgada iş yeri sahibi kurşunlandı. İşletmede bulunanların bıçakla karşılık verdiği kavgada, taraflar birbirlerine girdi. Kavga sonrası silahlı şahıslar, yaralanan arkadaşlarını geldikleri araçla hastaneye taşıdı. Yaralanan iş yeri sahipleri ise, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

C.Ç, A.K., A.B.S, L.E., E.K. ve O.C. isimli 6 kişinin yaralandığı kavga sonrasında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine ve hastaneye sevk edildi. Ayakta tedavi edilen A.K., O.C polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Diğerlerinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.