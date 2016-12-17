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Alacak verecek kavgası: 6 yaralı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir iş yerinde çıkan alacak verecek kavgasında 6 kişi yaralandı.

Alacak verecek kavgası: 6 yaralı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir iş yerinde çıkan alacak verecek kavgasında 6 kişi yaralandı.

17 Aralık 2016 Cumartesi 16:53
Alacak verecek kavgası: 6 yaralı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Gümbet Mahallesi İnönü Caddesi üzerindeki bir işletmeye gelen silahlı 3 kişi iş yeri sahibi ile tartıştı. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi bulanan şahıslar arasında çıkan kavgada iş yeri sahibi kurşunlandı. İşletmede bulunanların bıçakla karşılık verdiği kavgada, taraflar birbirlerine girdi. Kavga sonrası silahlı şahıslar, yaralanan arkadaşlarını geldikleri araçla hastaneye taşıdı. Yaralanan iş yeri sahipleri ise, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.
C.Ç, A.K., A.B.S, L.E., E.K. ve O.C. isimli 6 kişinin yaralandığı kavga sonrasında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine ve hastaneye sevk edildi. Ayakta tedavi edilen A.K., O.C polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Diğerlerinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Anahtar Kelimeler:
Alacak Verecek KavgasıMuğlaBodrum
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