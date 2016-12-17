Alacak verecek kavgası: 6 yaralı

C.Ç, A.K., A.B.S, L.E., E.K. ve O.C. isimli 6 kişinin yaralandığı kavga sonrasında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine ve hastaneye sevk edildi. Ayakta tedavi edilen A.K., O.C polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Diğerlerinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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