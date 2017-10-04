Akü hırsızları tutuklandı

EDİNİLEN bilgilere göre, Asayiş Şube müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftadır kentin çeşitli yerlerinden beş ayrı araçtan 10 adet akü hırsızlığı yapan M.M.D. (20) ve İ.K.(20) polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin aynı zamanda Külliye’de bulunan spor salonu inşaatından da 15 bin lira değerinde kablo ve ses sistemi hırsızlığı olayına karıştığı öğrenilirken şüphelilerin sevk edildikleri adliyeden tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiği öğrenildi.