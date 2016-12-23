Akseki'de yollar kardan kapandı

AKSEKİ'DE 3 gündür devam eden yoğun yağış nedeniyle kar kalınlığının ilçe merkezinde 80 santimetreye ulaştığı kaydedildi. 40 mahallenin yolları kapanırken, Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki Hizmet Birimi ekipleri yolları açmak için iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Antalya-Konya Karayolu'nda ulaşım olumsuz etkilenirken, Akseki-Manavgat Karayolu'nun 30. kilometresinden itibaren ulaşım güçlükle sağlanıyor. İlçenin tüm mahallelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hastalara müdahale için kar paletli ambulans gönderdi. Bölge trafik ekipleri zincirsiz araçların geçişine için vermezken, yüksek tonajlı araçlar ise dinlenme tesislerine yönlendiriliyor. Karayolları ekipleri, Antalya-Konya ve Akseki-Manavgat Karayolu'nda karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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