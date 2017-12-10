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Akrabaların meydan savaşı! Taş ve sopalar havalarda uçuştu

Erzurum'da iki aile arasında çocuk meselesinden kavga çıktı. Taş ve sopaların havalarda uçuştuğu kavgaya müdahale eden polis, havaya ateş açmak zorunda kaldı

Akrabaların meydan savaşı! Taş ve sopalar havalarda uçuştu

Erzurum'da iki aile arasında çocuk meselesinden kavga çıktı. Taş ve sopaların havalarda uçuştuğu kavgaya müdahale eden polis, havaya ateş açmak zorunda kaldı

10 Aralık 2017 Pazar 11:29
Akrabaların meydan savaşı! Taş ve sopalar havalarda uçuştu
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ERZURUM'DA iki aile arasında çocuk yüzünden çıkan kavgada taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Polis havaya ateş açarak tarafları uzaklaştırdı.

BİRBİRLERİNE TAŞ VE SOPALARLA SALDIRDILAR

Olay, gece saatlerinde Erzurum'un Yakutiye ilçesi Gölbaşı semtinde meydana geldi. Zaman zaman büyük kavga olaylarının yaşandığı Gölbaşı mahallesinde aynı akraba aile fertleri birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu kavgada, kömürler, taş, sopalar havada uçuştu.

POLİS, HAVAYA ATEŞ AÇTI

Kavgaya müdahale eden polis ekipleri arada kalınca havaya ateş açarak kalabalığın dağılması için uyarıda bulundu.

1 kişinin yaralandığı olay çevik kuvvet polislerinin de müdahalesiyle yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alınabildi.

EKSİ 15 DERECEDE POLİS NÖBETİ

Gece eksi 15 dereceyi bulan soğuk havada polisler bir süre mahallede nöbet tutarak yeni bir olay yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

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YakutiyeErzurum3. Sayfa
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