Akrabaları FETÖ'ye para aktarmış

Altıntaş’ın halen gözaltında bulunan polis memuru S.B. ile oturdukları evde, daha önce de, FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen Emniyet Amiri Musa F.’nin yaşadığı tespit edildi. Altıntaş’ın kuzeni Yaşar F.’nin ise FETÖ bağlantılı şirketlere düzenli biçimde 22 bin TL para transferi yaptığı belirlendi.
KÖSTEBEK AVI
Karlov’un öldürülmesine ilişkin soruşturma için Türkiye’ye gelen 1 savcı, 1 emniyet amiri, 2 istihbaratçı polis, 1 psikolog ve 1 tercümandan oluşan 6 kişilik özel Rus ekibi, Rusya Büyükelçiliği’nde “köstebek” avına çıktı. Elçilikte tüm personelin sırayla sorgulandığı öğrenildi. Rus heyet, bu sorgulardan çıkacak bulguları Ankara Başsavcılığı’na sunacak.
GAZETE HABERTÜRK
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