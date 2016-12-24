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Akrabaları FETÖ'ye para aktarmış

Rus Büyükelçi Andrey Karlov'ayönelik suikast gerçekleştiren Mevlüt Mert Altıntaş'ın akrabalarının FETÖ'ye para aktardığı tespit edildi

Akrabaları FETÖ'ye para aktarmış

Rus Büyükelçi Andrey Karlov'ayönelik suikast gerçekleştiren Mevlüt Mert Altıntaş'ın akrabalarının FETÖ'ye para aktardığı tespit edildi

24 Aralık 2016 Cumartesi 09:02
Akrabaları FETÖ'ye para aktarmış
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RUS Büyükelçi Andrey Karlov’a yönelik suikastı gerçekleştiren Mevlüt Mert Altıntaş’ın, FETÖ ile bağlantılarına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında MASAK’tan alınan raporda, Altıntaş’ın kendisiyle aynı dönemde mezun olan polis memuru Hasan T.’nin Bank Asya’daki hesabına para aktardığı, bazı akrabalarının da FETÖ bağlantılı şirketlere para aktardığı belirlendi.
Altıntaş’ın halen gözaltında bulunan polis memuru S.B. ile oturdukları evde, daha önce de, FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen Emniyet Amiri Musa F.’nin yaşadığı tespit edildi. Altıntaş’ın kuzeni Yaşar F.’nin ise FETÖ bağlantılı şirketlere düzenli biçimde 22 bin TL para transferi yaptığı belirlendi.

KÖSTEBEK AVI
Karlov’un öldürülmesine ilişkin soruşturma için Türkiye’ye gelen 1 savcı, 1 emniyet amiri, 2 istihbaratçı polis, 1 psikolog ve 1 tercümandan oluşan 6 kişilik özel Rus ekibi, Rusya Büyükelçiliği’nde “köstebek” avına çıktı. Elçilikte tüm personelin sırayla sorgulandığı öğrenildi. Rus heyet, bu sorgulardan çıkacak bulguları Ankara Başsavcılığı’na sunacak.
GAZETE HABERTÜRK

 
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Anahtar Kelimeler:
FetöMevlüt Mert Altıntaş
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