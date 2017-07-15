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Akraba kavgasında ölü sayısı 4'e yükseldi

Şanlıurfa’nın Hilvan İlçesi’nde akraba iki aile arasında aralarındaki husumet nedeniyle dün akşam çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükselirken, 7 yaralının tedavisi devam ediyor

Akraba kavgasında ölü sayısı 4'e yükseldi

Şanlıurfa’nın Hilvan İlçesi’nde akraba iki aile arasında aralarındaki husumet nedeniyle dün akşam çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükselirken, 7 yaralının tedavisi devam ediyor

15 Temmuz 2017 Cumartesi 14:09
Akraba kavgasında ölü sayısı 4'e yükseldi
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HİLVAN'A bağlı Bağlar Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde aralarındaki kız alıp verme nedeniyle husumet bulunan ve birbirleriyle akraba Olzunga ile Küçükyavuz ailelerinin fertleri arasında çıkan, tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı kavgada Hüseyin Kaya olay yerinde, Reşat Nuri Küçükyavuz ise hastanede yaşamını yitirdi. Kavgada yaralanan 9 kişiden Musa Küçükyavuz ve amcasının oğlu Mahmut Küçükyavuz ise tedavilerinin sürdüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti.
 
Şanlıurfa'dan davetli olarak gittiği Hilvan'da kavgada ölen 2 çocuk babası fotoğrafçı Hüseyin Kaya'nın cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morgunda tamamlanan otopsisinin ardından ailesine teslim edildi. Silahlı kavgada hayatını kaybeden Mehmet Reşat Küçükyavuz ile Mahmut Küçükyavuz’un da kardeş oldukları belirtildi.
 
Bu arada olay yerinde yapılan incelemede 4 pompalı tüfek ile çok sayıda sopa, bıçak ve satır ele geçirildi. Kavganın Mehmet Küçükyavuz ile Özlem Küçükyavuz’un 7 yıldır süren evlilikleriyle ilgili problemden dolayı yaşandığı öğrenildi. 7 kişinin gözaltına alındığı, ölü sayısının 4’e yükseldiği kavgada yaralanan 7 kişinin hastanelerdeki tedavileri ise sürüyor.
 

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Son Güncelleme: 15.07.2017 14:43
Anahtar Kelimeler:
Akraba KavgasıReşat Nuri KüçükyavuzHüseyin Kaya
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