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AKP'li bir başkanı daha öldürdüler!

Diyarbakır'ın AK Parti Dicle ilçe başkanı Deryan Aktert, iş yerinde bir grup PKK'lı terörist tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

AKP'li bir başkanı daha öldürdüler!

Diyarbakır'ın AK Parti Dicle ilçe başkanı Deryan Aktert, iş yerinde bir grup PKK'lı terörist tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

11 Ekim 2016 Salı 09:50
AKP'li bir başkanı daha öldürdüler!
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DİYARBAKIR AK Parti Dicle ilçe başkanı Deryan Aktert, iş yerinde bir grup PKK'lı terörist tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. 
Olay, 27 Mayıs Mahallesi Hani ilçe yolu üzerinde 23:30 sıralarında meydana geldi. Burada iş yerinde bulunan ilçe başkanı Aktert, yüzleri maskeli bir grup terörist tarafından silahlı saldırıya uğradı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Ağır yaralı olan Aktert, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Aktert, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis, olayla ilgili olarak soruşturma başlatırken ayrıca bölgede geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 
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Son Güncelleme: 11.10.2016 09:52
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