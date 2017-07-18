Akıntıya kapılan 2 kuzen kayboldu

MERKEZDE ikamet eden Serkan Kurun (17), Ercan Eripek (14) ve Emrullah Eripek isimli kuzenler balık avlamak için sabah saatlerinde Batman Çayı’na gitti. Balık avlayan kuzenler bir müddet sonra serinlemek için çaya girdi. Akıntıya kapılan gençlerden Emrullah Eripek, yüzerek kıyıya çıkmayı başardı. Ercan ve kuzeni Serkan akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
Emrullah Eripek’in durumu polise haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Servis ambulansı ve kurtarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen vatandaşlarda suya girerek 2 kuzeni aramaya başladı. Suda kaybolan 2 kuzenin bulunması için Elazığ’dan dalgıç geleceği belirtildi.
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