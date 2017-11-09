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Akıncı yarın Ankara'ya gelecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Atatürk ve Kıbrıslı Türkler" konulu konferansa katılmak üzere yarın Ankara'ya gidecek

Akıncı yarın Ankara'ya gelecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Atatürk ve Kıbrıslı Türkler" konulu konferansa katılmak üzere yarın Ankara'ya gidecek

09 Kasım 2017 Perşembe 19:11
Akıncı yarın Ankara'ya gelecek
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CUMHURBAŞKANLIĞINDAN verilen bilgiye göre Akıncı, Türkiye Barolar  Birliğinin düzenlediği Uluslararası Atatürk'ü Anma Programında "Atatürk ve  Kıbrıslı Türkler" konulu konferans verecek.
 
Cumhurbaşkanı’nın onur konuğu olarak konferans vereceği programda,  birçok ülkenin Barolar Birliği başkan ve temsilcilerinin yanı sıra Kıbrıs Türk  Barolar Birliği Başkan ve temsilcileri de yer alacak.
Mustafa Akıncı'nın, Ankara'daki konferansın ardından aynı gün Kıbrıs'a  dönmesi bekleniyor.
 

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