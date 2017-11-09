Akıncı yarın Ankara'ya gelecek

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN verilen bilgiye göre Akıncı, Türkiye Barolar Birliğinin düzenlediği Uluslararası Atatürk'ü Anma Programında "Atatürk ve Kıbrıslı Türkler" konulu konferans verecek.
Cumhurbaşkanı’nın onur konuğu olarak konferans vereceği programda, birçok ülkenin Barolar Birliği başkan ve temsilcilerinin yanı sıra Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkan ve temsilcileri de yer alacak.
Mustafa Akıncı'nın, Ankara'daki konferansın ardından aynı gün Kıbrıs'a dönmesi bekleniyor.
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