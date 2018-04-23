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Akaryakıt hırsızları, petrol çalmak isterken boruyu patlattı

Osmaniye'de petrol çalmak isteyen hırsızlar, deldikleri boruya vana takamayınca boruyu patlattı. Boşa akan tonlarca petrol çevredeki mısır tarlalarına ve dere yatağına aktı

Akaryakıt hırsızları, petrol çalmak isterken boruyu patlattı

Osmaniye'de petrol çalmak isteyen hırsızlar, deldikleri boruya vana takamayınca boruyu patlattı. Boşa akan tonlarca petrol çevredeki mısır tarlalarına ve dere yatağına aktı

23 Nisan 2018 Pazartesi 18:23
Akaryakıt hırsızları, petrol çalmak isterken boruyu patlattı
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OSMANİYE'DE Botaş hattından ham petrol çalmak isteyen hırsızlar, deldikleri boruya vana takamayınca akaryakıt çevredeki ekin tarlalarına aktı.

TONLARCA PETROL BOŞA AKTI

Aslanlı Mahallesi'nden geçen Botaş'a ait Irak- Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nı delip vana yuvası açmaya çalışırken paniğe kapılan hırsızlar, olay yerinden kaçtı. Boşa akan tonlarca ham petrol ise mısır tarlalarına ve dere yatağına aktı. Sabah saatlerinde vatandaşların haber vermesi üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Çevre güvenliği alan ekipler, ayrıca Botaş yetkililerine haber verdi. Bölgede yapılan incelemede, 2 akü, matkap, vana, kürek ve kazma ele geçirildi. Petrol boru hattından akan akaryakıt, ekinlerle birlikte bazı hayvanlara da zarar verdi.

BORU HATTINDAKİ DELİK KAPATILDI

Botaş teknik ekiplerince yapılan çalışma sonrasında, boru hattı üzerinde açılan delik kapatılırken, polis hırsızlık olayını gerçekleştirmek isteyen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
OsmaniyeAkaryakıtHırsızPetrol
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