AK Partili Sabri Şahin’in katil zanlısı yakalandı

18 Aralık 2016 Pazar 09:33
İZMİR'İN Bayındır İlçesinde güvenlik güçlerine teslim olduğu iddia edilen Abdullah Ö. isimli şahsın Turgutlu’ya getirileceği öğrenildi. Cinayetin hangi amaçla işlendiği ve arkasında yatan nedenlerin büyük bir titizlikle araştırıldığı ve kısa süre içerisinde netlik kazanacağı öğrenildi.
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