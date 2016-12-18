AK Partili Sabri Şahin’in katil zanlısı yakalandı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden, Ak Parti Eski İl Genel Meclis Üyesi Sabri Şahin’nin katil zanlısı olduğu iddia edilen bir kişi yakalandı

İZMİR'İN Bayındır İlçesinde güvenlik güçlerine teslim olduğu iddia edilen Abdullah Ö. isimli şahsın Turgutlu’ya getirileceği öğrenildi. Cinayetin hangi amaçla işlendiği ve arkasında yatan nedenlerin büyük bir titizlikle araştırıldığı ve kısa süre içerisinde netlik kazanacağı öğrenildi.