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AK Parti teklif sundu, İstanbul'un kadim ilçesinin adı değişiyor!

İstanbul'un en büyük ve tarihi öneme sahip ilçelerinden Eyüp'ün adının Eyüpsultan olması için AK Parti TBMM'ye teklif sundu

AK Parti teklif sundu, İstanbul'un kadim ilçesinin adı değişiyor!

İstanbul'un en büyük ve tarihi öneme sahip ilçelerinden Eyüp'ün adının Eyüpsultan olması için AK Parti TBMM'ye teklif sundu

03 Ekim 2017 Salı 18:05
AK Parti teklif sundu, İstanbul'un kadim ilçesinin adı değişiyor!
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İSTANBUL'UN en büyük ve tarihi ilçelerinden  Eyüp ilçesinin isminin "Eyüpsultan" olarak değiştirilmesi için,  AK Parti'li milletvekilleri TBMM İçişleri Komisyonu'na bir teklif sundu.

KUZEY SINIRLARI KARADENİZ'E KADAR UZANIYOR

Eyüp ilçesi  İstanbul'un  Avrupa yakasında,  İstanbul surlarının hemen dışındadır. Doğusunda  Kağıthane ve  Beyoğlu, güneyinde  Fatih ve  Zeytinburnu, batısında  Bayrampaşa ve  Gaziosmanpaşa ilçeleri vardır.  Eyüp ilçe sınırları mücavir alanı kuzeyde  Karadeniz'e kadar uzanmaktadır.

Yüzölçümü 242 kilometrekare olan  Eyüp, Kemerburgaz bucağını da içine almaktadır.  Eyüp'ün,  Haliç'e 2,6 kilometre kıyısı vardır. Daha önce  Eyüp ilçesi sınırları içinde olan  Bayrampaşa, 1990'da ilçe yapılarak  Eyüp'ten ayrılmıştır.

ADINI EYÜP SULTAN TÜRBESİNDEN ALIYOR

İlçe ismini, sınırları içinde türbesi bulunan Ebu Eyyûb el-Ensarî'den almaktadır.  İstanbul'un Fethinden sonra Türklerin sur dışında kurduğu ilk yerleşim merkezi olan  Eyüp'te başta  Eyüp Sultan Camii olmak üzere Osmanlı döneminden kalma çok sayıda tarihi eser mevcuttur. III. Selimin annesi Mihrişah Valide Sultan'ın inşa ettirdiği imaret 200 yıldan beri faaliyetini sürdürmektedir. Tarihi  Eyüp mezarlığında Osmanlı döneminin önemli asker, devlet adamı ve alimlerinin mezarları bulunmaktadır. Bilinenin aksine bölgede bir değil yedi sahabe mefdun bulunmaktadır.Şimdiki adı Alibeyköy olan Köpekyaylası önemli yerleşim alanlarındandır.

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ADALET Ve Kalkınma PartisiAK Parti Genel MerkeziEyüp Sultan CamiiGaziosmanpaşaEyüp Sultan
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