AK Parti ilçe başkan yardımcısı hayatını kaybeti

Bulut'un yeğeni olayı polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı tedavi edilmek üzere Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Bulut, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine saldırının gerçekleştiği yere gelen Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro ekipleri, olayla ilgili delilleri topladı.
Polis ekipleri, zanlıların yakalanması için soruşturma başlattı.
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