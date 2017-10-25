Ailesini rehin alan genç dehşet saçtı

OLAY, akşam saatlerinde Altındağ’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Karapürçek Mahallesi 394. Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinde yaşayan Furkan G., annesi Şerife G. ve ablası İlknur G. işe tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenerek kavgaya dönüşmesi sonucu sinir krizleri geçiren genç, öfkesini kontrol edemeyerek evdeki eşyalara zarar vermeye başladı. Dairenin pencere ve kapılarını kıran Furkan G., eline geçirdiği ekmek bıçağı ile ailesine tehditler savurdu.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi. Gencin aile fertlerini yaralama ihtimaline karşı sağlık ekipleri de bölgede hazır bekletildi. Şahısla irtibata geçen polis ekipleri, genci sakinleştirmek için telkinlerde bulundu. Uzun süren görüşmelerin ardından, annesinin çıkmasına izin veren Furkan G., kız kardeşine tehditler savurmaya devam etti. Yaklaşık 2 saat süren çabaların ardından ikna olan şahıs, bıçağını bırakarak kardeşiyle birlikte evden çıktı. Ellerinde cam kesikleri bulunan genç, ambulansa alınarak tedavi edildi.



Gencin bir süre önce babasını kaybettiği bu nedenle psikolojik sorunlarının olduğu öğrenildi.