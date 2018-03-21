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Günlük Burç Yorumu - 21 Mart 2018 Çarşamba
21 Mart Günlük Burç Yorumu

Ailesini katleden Minik Irmak'ın babasının akıl sağlığı yerindeymiş

Tecavüze uğradıktan sonra öldürülen Minik Irmak ülkeyi yasa boğmuştu. Ardından baba, cinnet getirerek eşi ve kızını bıçaklayarak öldürmüştü. Babanın akıl sağlığının yerinde olduğu ortaya çıktı

Ailesini katleden Minik Irmak'ın babasının akıl sağlığı yerindeymiş

Tecavüze uğradıktan sonra öldürülen Minik Irmak ülkeyi yasa boğmuştu. Ardından baba, cinnet getirerek eşi ve kızını bıçaklayarak öldürmüştü. Babanın akıl sağlığının yerinde olduğu ortaya çıktı

21 Mart 2018 Çarşamba 18:08
Ailesini katleden Minik Irmak'ın babasının akıl sağlığı yerindeymiş
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MANİSA'DA 4 yaşındaki kız Irmak Kupal evinin önünde oynarken kaçırılıp tecavüze uğramış ardından öldürülmüştü. Tüm Türkiye'yi yasa boğan ölümden sonra baba, cinnet getirerek eşi ve 10 yaşındaki kızını defalarca bıçaklayarak öldürdü. Ardından intihar girişiminde bulunan baba hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Bugün görülen davada babanın akıl sağlığının yerinde olduğu tespit edildi.

MİNİK IRMAK, TECAVÜZE UĞRAMIŞ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

 Alaşehir'de gündelik işlerde çalışan Suriye Kupal ve Bilal Kupal çiftinin, evlerinin önünde oynayan kızları Irmak Kupal, 14 Ekim 2016 tarihinde ortadan kayboldu. Arama çalışmalarına rağmen küçük Irmak bulunamadı.

Baba Bilal Kupal'ın şüphelendiğini söylediği Himmet Aktürk, katıldığı televizyon programında suçunu itiraf etti, küçük kızı tecavüz edip öldürdüğünü ve gömdüğünü söyledi.

TV PROGRAMINDA İTİRAF ETMİŞTİ 51 YIL HAPİS ALDI

Kamuoyunu şoke eden itiraftan sonra Himmet Aktürk'ün gösterdiği bölgede 3 gün arama yapıldı. Evine 2 kilometre uzaklıktaki üzüm bağı içerisinde küçük kızın cesedi bulundu.

Himmet Aktürk, 'canavarca hisle öldürmek' suçundan tutuklandı. Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Aktürk, ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 51 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

EŞİ VE KIZINI ÖLDÜRÜP, İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Bu acı olayın ardından aileye psikolojik destek verildi. Manisalı bir işadamı tarafından ise ailenin, Irmak'ın acısını bir nebze de olsa unutması ve o çevreden uzaklaşması için bir ev hediye edildi.

Dha Yurt - Minik Irmak'ın Dehşet Saçan Babasının Akıl Sağlığı Yerinde Çıktı
Hediye edilen, Fatih Mahallesi'ndeki evde geçen yıl Bilal Kupal, eşi Suriye Kupal ve kızı Ayşe Kupal'ı bıçaklayarak öldürdü. Bilal Kupal daha sonra, olayda kullandığı aynı ekmek bıçağıyla kendisini bileklerinden, karnından ve bacaklarından yaralayarak intihar girişiminde bulundu.

BABAYA 2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ HAPİS İSTENDİ

Yaraları yüzeysel olan Bilal Kupal, Alaşehir Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından tutuklandı. Eşini 20, kızını ise 8 bıçak darbesiyle öldüren Bilal Kupal hakkında, Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde, gebe olan eşini ve çocuğunu kasten öldürmek suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

BABANIN AKIL SAĞLIĞI YERİNDE

Davanın bugün görülen dördüncü duruşmasına tutuklu sanık Bilal Kupal, katılmadı. Kupa, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile cezaevinden ifade verdi. Suriye Kupal'ın babası Bekir İlgaz ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Derneği temsilcileri de duruşmaya katıldı. Bilal Kupal için İstanbul Adli Tıp Kurumundan istenen akıl sağlığı raporu geldi. Raporda, Kupal'ın akıl sağlığının yerinde olduğunun tespit edildiği belirtildi. Sanık Bilal Kupal, rapor sonucuyla ilgili bir şey söylemeyeceğini ifade etti.

KADININ İLİŞKİSİ OLDUĞU HATIRLATILIP İNDİRİM TALEP EDİLDİ

Duruşmada mütalaa veren savcı, Bilal Kupal'ın 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Ayrıca önceki duruşmada bir tanığın Suriye Kupal'la ilişkisi olduğunu söylediğini hatırlatarak, bu nedenle sanığa tahrik indirimi uygulanmasını da talep etti.


Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırıp, duruşmayı erteledi. Duruşma sonu İlgaz Ailesi'nin avukatı Erdem Keleş, "Adli Tıp Kurumu'ndan, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğunu belirten rapor geldi. Savcı mütalaasını verdi. Suriye Kupal'la ilgili haksız tahrik nedeniyle tahrik indirimi uygulanması yönünde de mütalaa verdi.

"TASARLANARAK İŞLENMİŞ"

Ancak biz bunun daha önce gerçekleştiğini, bunun doğru olmadığını, mevcut ilişki üzerinden çok uzun zaman geçtiğini, bunun telefon kayıtlarıyla ve sair delillerle ispatlandığını, hatta üzerine çiftin birlikte karar vererek çocuk yaptıklarını da izah ettik. Karşı tarafın raporun değerlendirilmesi için süre istemesi üzerine duruşma ertelendi. Daha önce savunmalarımızda olayın tasarlayarak işlendiği yönünde delillerimizi vermiştik. Mahkemenin adaletine güveniyoruz" dedi. 

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Anahtar Kelimeler:
TecavüzMinik IrmakCinnet
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