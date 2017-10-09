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Aileler arasında çıkan kavga da 2’si ağır 5 kişi yaralandı

Aileler arasında çıkan kavga da 2’si ağır 5 kişi yaralandı

Aileler arasında çıkan kavga da 2’si ağır 5 kişi yaralandı

Aileler arasında çıkan kavga da 2’si ağır 5 kişi yaralandı

09 Ekim 2017 Pazartesi 07:37
Aileler arasında çıkan kavga da 2’si ağır 5 kişi yaralandı
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MARDİN'İN Kızıltepe ilçesinde aileler arasında çıkan kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, İpek Mahallesi'nde akşam saat 21:00 gibi 2 aile arasında çıkan kavgada bıçakla 2 kişi ağır yaralandı. Aynı aileden M.S.A (45),M.S.A (39),S.A (37),A. A(29), M.A (29) aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.
Mahalle sakinlerinin olayı 112 ambulans ve polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 ambulansları ile yaralılar özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan 2 kişi ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer yaralıların durumu iyi olduğu belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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Anahtar Kelimeler:
KavgaKızıltepe
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