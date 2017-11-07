Aile görünümlü uyuşturucu sevkiyatı

EDİNİLEN bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Çalışma kapsamında Diyarbakır yolu uygulama noktasında yapılan kontroller esnasında narkotik köpeği bir araca tepki verdi. Yapılan detaylı aramada otomobilin torpidosunun arka bölümüne özel olarak yaptırılan bölmede 9 kilo 350 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.
Araçta bulunan karı kocayla birlikte 3 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 1'i adli adli kontrol şartı ile diğeri ise savcılık tarafından serbest kaldı.
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