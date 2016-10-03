Ahırda tecavüz iddiasına tutuklama

AFYONKARAHİSAR merkeze bağlı Kızıldağ Köyü'nde oturan K.D., jandarmayı arayarak aynı köyde oturan H.U.'nun ahırda kendisine tecavüz ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Tecavüz olayının yaklaşık 10 gün önce olduğunu, eşi ve ailesinin tepkisinden korktuğu için açıklayamadığını savunan K.D., tecavüz sonrası karnında başlayan ağrıların geçmemesi üzerine jandarmayı aradığını öne sürdü.

Kadının ifadesi doğrultusunda jandarma H.U.'yu gözaltına aldı. İfadesinde iddiaları reddeden H.U., K.D. ile 200 lira karşılığında cinsel ilişkiye girdiğini savundu. İlişki sonrası parayı kadına verdiğini ileri süren H.U., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



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