Ahıra yıldırım düştü; 21 büyükbaş hayvan telef oldu

SARINÖREN köyünde dün saat 20.30 sıralarında yağmur yağışıyla birlikte, Hasan Tamyıldırım ve Deniz Tamer Akbıyık 'ın ortak kullandıkları ahır a yıldırım düştü. Ahırda bulunan 21 büyükbaş hayvan telef oldu. Hayvan sahipleri, yıldırım düşmesi sonucu yaralanan hayvanları da acı çekmemeleri için kesti.

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