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Ağzında sigarayla yangını söndürmeye koştu

Erzincan'da yaşlı kadının yaşadığı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi söndürüldü. Ağzında sigara ile yangını söndürmeye çalışan bir vatandaş ise dikkat çekti

Ağzında sigarayla yangını söndürmeye koştu

Erzincan'da yaşlı kadının yaşadığı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi söndürüldü. Ağzında sigara ile yangını söndürmeye çalışan bir vatandaş ise dikkat çekti

20 Nisan 2018 Cuma 17:54
Ağzında sigarayla yangını söndürmeye koştu
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ERZİNCAN'DA yaşlı bir kadının yaşadığı içerisi çöp dolu evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Ağzındaki sigara ile yangını söndürmeye çalışan bir vatandaş ise dikkat çekti.
BİNA SAKİNLERİNİN YARDIMIYLA YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Edinilen bilgiye göre, Gülabibey Mahallesi'ndeki çöp ev olarak bilinen yaşlı bir kadının evinde yangın çıktı. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine yangın, bina sakinlerinin de yardımıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Öte yandan evde ikamet eden yaşlı kadının sürekli eve çöp yığdığı öğrenildi.
AĞZINDA SİGARA İLE YANGINI SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTI
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada maddi hasar meydana geldi. Bina sakinlerinin yangından çıkan dumanlara aldırış etmeden ev içerisindeki eşyaları kurtarma çabasına girdiği görülürken, bir vatandaşın ise ağzındaki sigara ile yangını söndürmeye çalışması dikkat çekti. Yetkililer, yangınla ilgili inceleme başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
ErzincanSigaraYangın
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