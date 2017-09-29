Ağaçtan düştü kafasına dal saplandı

OLAY sabah saatlerinde Orhangazi’ye bağlı Keramet Mahallesi’nde meydana geldi. Hamit Ataç (68) isimli bir vatandaş ceviz toplamak için ağaca çıktı. Dengesini kaybeden Ataç düşmeye başladı.

Talihsiz adam ağaçtan düştüğü esnada ağacın dalı kafasına saplandı. Yaralanan Hamit Ataç olay yerine çağrılan ambulansla Orhangazi Devlet hastanesine kaldırıldı. Ağaç dalı kafasına saplı bir şekilde hastanede ilk müdahalesi yapılan Hamit Ataç daha sonra Bursa Devlet Hastanesine sevk edildi. Hamit Ataç’ın kafasındaki dal, burada yapılan operasyonla çıkarılırken, talihsiz adam burada kontrol altına alındı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.