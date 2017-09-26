Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 29°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102886
ALTIN
148.016
DOLAR
3.5356
STERLİN
4.7498
EURO
4.1699
Şeker hastalarında ameliyat cinsel performansı artırıyor!
Şeker hastalarında ameliyat cinsel performansı...
Böyle giyinenlere kötü haber!
Böyle giyinenlere kötü haber!
Potasyum neden gerekli?
Potasyum neden gerekli?
banner468

Ağaca asılıp, ölüme terk edilmiş halde bulundu!

Kilis'te, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ayaklarından ağaca asılan şahini, çevredekilerce kurtarıldı

Ağaca asılıp, ölüme terk edilmiş halde bulundu!

Kilis'te, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ayaklarından ağaca asılan şahini, çevredekilerce kurtarıldı

26 Eylül 2017 Salı 13:58
Ağaca asılıp, ölüme terk edilmiş halde bulundu!
banner404

RESUL Orman Dağı'ndaki mesire alanına arkadaşlarıyla giden İbrahim Özaslan, ağaçta ayaklarından asılan şahini fark etti. Özaslan'ın ipini bıçakla kestiği ağaçtaki asılı halde bulunan şahin yeniden özgürlüğüne kavuştu. İbrahim Özaslan, hayvanın ağaca asılıp ölüme terk edilmesine tepki göstererek, "Resul Osman Dağı'nda dolaşırken yol üzerinde bir ağacın üzerinde bir şeyin çırpındığını gördüm. Ağacın yanına geldiğimde hayvanın şahin olduğunu gördüm. Ayağı iple bağlanmıştı. Bıçakla şahinin ayağındaki ipi keserek hayvanı özgürlüğüne bıraktım" dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Kilisİbrahim Özaslan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kumar operasyonu, 112 gözaltı
Kumar operasyonu, 112 gözaltı
Okuldaki demir kapı az kalsın öldürüyordu
Okuldaki demir kapı az kalsın öldürüyordu
Göksel Gümüşdağ’dan İBB başkanlığına ilişkin açıklama
Göksel Gümüşdağ’dan İBB başkanlığına ilişkin açıklama

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim