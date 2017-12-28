Ağaç keserken 3 metreden yere çakıldı

Nuri A.’nın da sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EDİNİLEN bilgiye göre olay akşam üzeri İnağzı Mahallesi Dilektepe Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre 61 yaşındaki Nuri A. ile 64 yaşındaki Mustafa G., mahalledeki bir ağacın dallarını kesmek istedi. İkili çıktıkları ağacın dallarını kestikleri sırada yaklaşık 3 metreden yere düştü.

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