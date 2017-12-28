Ağaç keserken 3 metreden yere çakıldı

EDİNİLEN bilgiye göre olay akşam üzeri İnağzı Mahallesi Dilektepe Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre 61 yaşındaki Nuri A. ile 64 yaşındaki Mustafa G., mahalledeki bir ağacın dallarını kesmek istedi. İkili çıktıkları ağacın dallarını kestikleri sırada yaklaşık 3 metreden yere düştü.
Olayın şokunu yaşayan çevredekiler durumu 112 Sağlık ekiplerine bildirdi. Mahalleye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen Mustafa G.’nin yoğun bakıma alındığı öğrenildi.
Nuri A.’nın da sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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