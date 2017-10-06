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Ağabeyini ve 3 yeğenini öldürdüğünü itiraf etti

Edirne'de aynı evde kaldığı ağabeyi ve 3 yeğenini başlarına baltayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla, 4 kez ömür boyu hapis istemiyle yargılanan 26 yaşındaki Feyyaz Doksat, son duruşmada, daha önce kabul etmediği cinayetleri işlediğini itiraf etti

Ağabeyini ve 3 yeğenini öldürdüğünü itiraf etti

Edirne'de aynı evde kaldığı ağabeyi ve 3 yeğenini başlarına baltayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla, 4 kez ömür boyu hapis istemiyle yargılanan 26 yaşındaki Feyyaz Doksat, son duruşmada, daha önce kabul etmediği cinayetleri işlediğini itiraf etti

06 Ekim 2017 Cuma 13:48
Ağabeyini ve 3 yeğenini öldürdüğünü itiraf etti
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MAHKEMEDE, kullandığı uyuşturucu nedeniyle olayları yeni hatırlamaya başladığını ileri süren Doksat, "Ağabeyimi ve çocukları ben öldürdüm. Kulağıma gelen sesler var; o sesler beni rahatsız ediyor, bana 'öldür' diyor. Her şeyi konuşuyor, 'affetmez' diyor" dedi.

Edirne'de 22 Ağustos 2016 günü uyuşturucu kullandıktan sonra ağabeyi 38 yaşındaki Bülent ile yeğenleri 4 yaşındaki Ertuğrul, 9 yaşındaki İsmail ve 10 yaşındaki Büşra Doksatı başlarına baltayla vurarak öldüren Feyyaz Doksat'ın yargılanmasına Edirne 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Mahkemede tanık olarak dinlenen katil zanlısının yakınlarından C.P.D., cezaevinde ziyaret ettiği Doksat'ın kendisine cinayetleri itiraf ettiğini belirterek, 'Ben yaptım, yeni yeni hatırlamaya başlıyorum, pişmanım' dediğini söyledi. Bunun üzerine yeniden ifade veren katil zanlısı Feyyaz Doksat, daha önce kabul etmediği cinayetleri itiraf edip, ağabeyi ve 3 çocuğunu nasıl öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlattı.

UYUYAN ÇOCUKLARI, CİNAYETİ GÖRDÜLER SANIP ÖLDÜRMÜŞ

Olay günü bahçede bulduğu 50 santimlik sopayla önce ağabeyi Bülent'i daha sonra da uyuyan çocuklarını 'Cinayeti görmüş olabilecekleri' için öldürdüğünü anlatan Doksat, şunları söyledi:

"Olay nedeniyle ben pişmanım, çok üzgünüm. Bizim bahçede 50 santim büyüklüğünde tahta bir sopa buldum. Sopayla üzerlerine sert bir şekilde vurarak öldürdüm. İlk önce ağabeyimi öldürdüm, hepsi içeride uyuyordu. Ben ağabeyim Bülent'in yüzüne sopayla vurdum. Kendisi sırt üstü yatıyordu, ben çok sayıda vurdum. Sayısını bilmiyorum. Ben ağabeyimi öldürdükten sonra bebeklerin de beni gördüklerini zannedip, onların da sopayla yüzlerine, başlarına vurdum. Ben zaten çocuklar uyanmadan, daha doğrusu ne olduğunu anlamadan, kendilerine sopayla vurdum. Çocuklar belki bir şekilde görmüşlerdir diye öldürdüm. Sonra baltayla ağabeyimin bacağını kestim. Bunu niye yaptım, hatırlamıyorum. Ben bunları sonradan hatırlamaya başladım. Ben olay sırasında ağabeyimin bacağını neden kestim, bilmiyorum. Benim kulağıma gelen sesler var; o sesler beni rahatsız ediyor, bana 'öldür' diyor. Her şeyi konuşuyor, 'affetmez' diyor. Sürekli konuşuyorlar, şu anda da ben bu şekilde sesler duyuyorum. Ben psikolojik tedavi görüyorum ancak uyuşturucu tedavisi görmüş değilim, uyuşturucu kullanıyordum.

'DELİLLERİ KAYBETMEK İÇİN YAKTIM'

Ağabeyini ve yeğenlerini öldürdükten sonra bahçedeki kanepeye taşıdığını, delilleri yok etmek için de kanepeyi yaktığını itiraf eden Doksat, "Ağabeyimi ve çocukları ben öldürdüm. Kanepeyi en azından yakarak delilleri kaybettireyim diye yaktım. Ben ağabeyim ve çocukları tek başıma bahçeye taşıdım, ondan sonra yaktım. Ben önce ağabeyim ve çocukları dışarı taşıdım. Ağabeyimi dışarıdaki kanepenin üzerine koydum. Çocukları da dışarıdaki küvetin içine attım. Sonra tüple ağabeyimin kanepesini yaktım. Çocuklara başkaca bir şey yapmadım. Ben dışarı çıktığımda ağabeyimin öldüğünü düşünüyordum. Daha sonra oradan ayrıldım. Pişmanım, böyle olmasını istemezdim, keşke yapmasaydım, yaptıklarımdan vicdanen çok rahatsızım" ifadelerini kullandı.

ADLİ TIP RAPOR VERECEK

Edirne 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, sanık avukatının talebi üzerine Feyyaz Doksat'ın cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına ve sanığın 3 hafta boyunca Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde gözlem altında tutulmasına karar vererek davayı erteledi.

Katil zanlısı Feyyaz Doksat, ilk duruşmada, Adli Tıp Kurumu raporuna göre üzerinde kurbanlara ait DNA ile kan örnekleri bulunmasını, "En fazla bayramlaşma sırasında çocukları kucağıma almışımdır" sözleriyle savunmuştu.

4 KEZ ÖMÜR BOYU HAPSİ İSTENİYOR

Edirne Cumhuriyet Savcısı Murat Yiğiter tarafından hazırlanan iddianamede, katil zanlısı Feyyaz Doksat hakkında 4 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası isteniyor. İddianamede, Adli Tıp Kurumu raporuna göre, Doksat'ın bonzai kullandığı, yakalandığında üzerinde bulunan pijama, terlik, testere ve baltada, ağabeyi ve yeğenlerinin kan örneklerinin çıktığı yer alıyor.

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EdirneEdirne 1inci Ağır Ceza Mahkemesi
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