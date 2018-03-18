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Afrin kent merkezindeki hükümet binasına Türk bayrağı dikildi

TSK ve ÖSO güçlerince kontrolün sağlandığı Afrin şehir merkezindeki hükümet binasına Türk bayrağı asıldı. Asker, bayrağı üç kere öpüp göndere çekti

Afrin kent merkezindeki hükümet binasına Türk bayrağı dikildi

TSK ve ÖSO güçlerince kontrolün sağlandığı Afrin şehir merkezindeki hükümet binasına Türk bayrağı asıldı. Asker, bayrağı üç kere öpüp göndere çekti

18 Mart 2018 Pazar 12:09
Afrin kent merkezindeki hükümet binasına Türk bayrağı dikildi
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TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin ilçe merkezini tümüyle ele geçirmesinin ardından, güvenlik çalışmalarını sürdürüyor. İlçe merkezindeki hükümet binasına Türk bayrağı çekildi.

HÜKÜMET BİNASINA TÜRK BAYRAĞI DİKİLDİ
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sabah 08.30'da kontrolün tamamen sağlandığı Afrin'de güvenlik güçleri bir yandan arama tarama faaliyetlerini sürdürürken diğer yandan da stratejik öneme sahip binalara girildi. Şehir merkezine girişte tekbir getiren güvenlik güçleri daha sonra buradaki Hükümet binasına çıkarak Türk bayrağını dalgalandırdı.

"TSK'NIN 18 MART ŞEHİTLER GÜNÜNE ARMAĞANIDIR"
Bu sırada görevli bir askerin binanın çatısına çıkarak, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin 18 Mart Şehitler gününe, yüce Türk milletine ve şehitlere armağanıdır." diyerek bayrağı üç kere öpüp göndere çektiği görüldü.

ÖCALAN'IN FOTOĞRAFLARININ OLDUĞU CADDE DE ELE GEÇİRİLDİ
Uluslararası haber ajansı AFP, 26 Ocak tarihinde abonelerine Afrin merkezindeki bu noktanın fotoğrafını servis etmişti. Zeytin Dalı Harekatı'nın 58. gününde terör örgütü elebaşı Öcalan'ın fotoğrafının olduğu o cadde de TSK destekli ÖSO güçleri tarafından ele geçirildi.
TSK'DAN AÇIKLAMA: ŞEHİR MERKEZİ KONTROL ALTINA ALINDI
TSK'dan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından Afrin şehir merkezi kontrol altına alınmıştır. Mayın ve el yapımı patlayıcı arama çalışmaları devam etmektedir. Şehitlerimizin ruhu şad olsun!" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
AfrinTürk Bayrağı
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