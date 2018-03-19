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Günlük Burç Yorumu - 19 Mart 2018 Pazartesi
19 Mart Günlük Burç Yorumu

Afrin'e damgasını vuran komutanın tüyleri diken diken eden hikayesi

Zeytin Dalı Harekatının 58. gününde Afrin alındı. Afrin operasyonunda Türk askerinin kahramanlığı bir kez daha hafızalara kazındı. Bunlardan biri de yaralı halde, görevinin başına geçerek şehit Binbaşı Mithat Dunca'nın intikamını almaya ant için komutandı. O komutanın aynı zamanda komando andını okuyan ve Afrin meydanına Türk bayrağını diken komutan olduğu ortaya çıktı

Afrin'e damgasını vuran komutanın tüyleri diken diken eden hikayesi

Zeytin Dalı Harekatının 58. gününde Afrin alındı. Afrin operasyonunda Türk askerinin kahramanlığı bir kez daha hafızalara kazındı. Bunlardan biri de yaralı halde, görevinin başına geçerek şehit Binbaşı Mithat Dunca'nın intikamını almaya ant için komutandı. O komutanın aynı zamanda komando andını okuyan ve Afrin meydanına Türk bayrağını diken komutan olduğu ortaya çıktı

19 Mart 2018 Pazartesi 11:30
Afrin'e damgasını vuran komutanın tüyleri diken diken eden hikayesi
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AFRİN harekatından gelen meydanda çekilmiş andı izlediniz mi? İşte o komando andını içen taburun yürek sızlatan bir hikayesi var. Bunu da Abdullah Ağar anlattı.

Zeytin Dalı Harekatı'nın 57nci gününde (17 Mart) şehit olan Binbaşı Mithat Dunca, Afrin operasyonunda bugüne değin şehit olan en üst rütbeli askerdi. Onun şehit olduğu güdümlü füze saldırısında bir de gazi var. O da bu harekatta şu ana kadar yaralanan en üst rütbeli komutan, bir yarbay. Gazi olan o yarbay, şehit Mithat Dunca'nın harekat subaylığını yaptığı komando taburunun komutanıydı. Komutanın yaralı halde görevinin başına geçtiği ortaya çıktı.

Abdullah Ağar yürek yakan hikayeyi böyle anlattı;

"Binbaşı Mithat Dunca, astsubaylıktan gelmedir. Onca zorluğun yokluğun içinde çalışmış çabalamış, önce subay, sonra da Özel Kuvvetlerde tim komutanı olmuştur. Ömrün dağlarda çöllerde geçmiştir. Yıllarca Özel kuvvetlerde, sonra Eğirdir'de… Çıkmadığı dağ, inmediği vadi, terörün yuvalandığı yuvalanabileceği girmediği yatak, çatak, batak, meskun mahal kalmamıştır. Ve en son Siirt komando tugayının taburunda harekât subaylığı yapmaktadır.

Ve 15 Mart. Ve Afrin'de bir mevzi. Ve kalleşin attığı bir güdümlü tanksavar roketi. Ve iki gazi! Biri Mithat, bir diğeri Mithat'ı tabur komutanı. İkisini beraber taşıdılar hastaneye. Mithat'ı uyuttu doktorlar.
Çaresizdiler.

KOMUTAN YARALI HALDE TABURUN BAŞINA GEÇTİ

Tabur komutanının ise kulağında bir yırtık vardı, başında da saplanmış bir şarapnel. Ve Afrin'de komutansız, Mithatsız bir tabur. Başındaki şarapnelle, kulağındaki yırtıkla çıkıp gitti hastaneden. Bırakır mıydı görevini? Bırakır mıydı taburunu komutansız? "Ülkem Bayrağım Onurum" diyerek vardı El Bab'ta. Afrin olur muydu onsuz?

Suriye'ye, taburunun başına, Afrin'e dalmaya gidenken diyordu ki o taburun komutanı; "Mithat'ın intikamını alacağım!"

İşte sizin; 18 Mart'ta… Şanlı Türk bayrağını… Yürekten ve gırtlaktan bir Komando andıyla… Afrin Meydanına dikerken... Gördüğünüz O TABUR… Ve o taburun GAZİ KOMUTANIDIR. Bütün şehitlerin ruhu bir kez daha, ŞAD… Alınları açık olsun.

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Anahtar Kelimeler:
AfrinKomutanMithat Dunca
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