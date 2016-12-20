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Afganlıların partisi karakolda bitti

Çanakkale'de 8 kişi kaldıkları evde parti düzenleyip eğlenen Afgan uyruklu gençlerden 6'sı, gecenin sonunda bağladıkları 2 arkadaşlarının 5 bin TL'sini gasp etti. 6 Afgan kaçmak isterken yakalandı

Afganlıların partisi karakolda bitti

Çanakkale'de 8 kişi kaldıkları evde parti düzenleyip eğlenen Afgan uyruklu gençlerden 6'sı, gecenin sonunda bağladıkları 2 arkadaşlarının 5 bin TL'sini gasp etti. 6 Afgan kaçmak isterken yakalandı

20 Aralık 2016 Salı 09:25
Afganlıların partisi karakolda bitti
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ÇANAKKALE İsmetpaşa Mahallesi Setboyu caddesinde bir evde önceki gece Afgan uyruklu 8 genç bir araya geldi. Sabaha kadar eğlenen gruptan 6 kişi, iki Afganlı M.N. (20) ve H.V’nin (19) el ve ayaklarını bağladı. Ardından üzerlerinde bulunan toplam 5 bin TL ve iki adet son model cep telefonunu alan şüpheliler kayıplara karıştı. Kendi çabaları ile kurtulan M.N. ve H.V. durumu polise bildirdi.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri eşkal doğrultusunda çalışma başlattı. Bölgedeki kamera ve mobese kayıtlarının incelenmesinin ardından 6 Afganlının karayolu ile İstanbul’a gittikleri tespit edildi. Polis ekipleri otobüsle İstanbul’a kaçan 6 afganlıyı Edirne’nin Keşan ilçesinde bir yolcu otobüste yakaladı. Gözaltına alınan Ehsan Nayalı (20), Abdulganı Abıyate (20), Muhammed Valı (19), Cahıd Nazalıb (20), Muhammed Azız (19) ve Muhammed Kaya (20) adlı 6 şüpheli Çanakkale’ye getirildikten sonra Devlet Hastanesi Acil servisindeki sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 
Gürkan Düzenli
ÇANAKKALE 
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Afganların PartisiÇanakkaleAfgan Uyruklu
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