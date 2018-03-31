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Afgan genç, arkadaşının boğazını kesti

Afyonkarahisar’da Afganistan’dan kaçak yolla Türkiye’ye gelen bir genç, mermer fabrikasında birlikte kaldığı yine Afgan uyruklu 4 arkadaşına bıçakla saldırdı. Boğazından aldığı bıçak darbesiyle bir Afgan genç hayatını kaybederken 3’ü ise ağır yaralandı

Afgan genç, arkadaşının boğazını kesti

Afyonkarahisar’da Afganistan’dan kaçak yolla Türkiye’ye gelen bir genç, mermer fabrikasında birlikte kaldığı yine Afgan uyruklu 4 arkadaşına bıçakla saldırdı. Boğazından aldığı bıçak darbesiyle bir Afgan genç hayatını kaybederken 3’ü ise ağır yaralandı

31 Mart 2018 Cumartesi 09:12
Afgan genç, arkadaşının boğazını kesti
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OLAY Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesi Seydiler beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; akşam saatlerinde mermer fabrikasında birlikte kalan 5 Afgan uyruklu genç, henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü kavga etti. Kimliği tespit edilemeyen Afgan geçlerden biri diğer dört arkadaşına bıçakla saldırdı. Arkadaşının bıçaklı saldırısına maruz kalan Afgan gençlerden biri boğazından aldığı bıçak darbesiyle olay yerinde hayatını kaybederken. Diğer üçü ise ağır yaralandı.

Fabrika yetkileri tarafından olay yerine gelen ambulanslarla yaralılardan ikisi Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, diğeri ise Ahmet Necdet Sezer Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ameliyata alınırken sağlık durumlarının ise ciddiyetini koruğu bildirildi.

Olay yerine intikal eden İscehisar ilçe jandarma ekipleri, cinayet şüphelisi Afgan genci gözaltına aldı. Şüphelinin jandarmaya verdiği ifadesinde kendisine hap içirildiğini ve olay anını hatırlamadığını belirttiği öğrenildi.

Öte yandan olayın yaşandığı mermer fabrikası yetkililerinin jandarmaya verdikleri ifadede; bir gün önce fabrikaya 5 Afgan gencin gelerek aç olduklarını ve kendilerinden yiyecek ve yatacak yer istediklerini belirterek durumlarına acıyıp yiyecek ve yatacak yer verdiklerini, daha sonrada bu olayın yaşandığını belirttikleri öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
AfyonkarahisarSeydiler
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