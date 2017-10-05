Adliye önünde bıçaklı kavga

Adliye dışına taşan kavga sırasında Muhsin T., kaldırım kenarındaki taşlar arasına sakladığı bıçağı çıkartarak Mustafa Kahraman'ı kalbinin altından ve elinden bıçaklayıp, kaçtı. Aldığı bıçak darbesi ile kanlar içinde kalan Kahraman'a ilk müdahaleyi adliye polisi yaparken, yakınları sinir krizi geçirdi.

OLAY , merkez Kocasinan İlçesi'ndeki Kayseri Adliyesi önünde meydana geldi. 'Basit yaralama, hakaret ve birden fazla kişi ile tehdit' nedeniyle davalı olan Muhsin T. ve Mustafa Kahraman , Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma çıkışında adliye içinde tartışmaya başladı.

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