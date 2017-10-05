Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 29°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
104420
ALTIN
146.538
DOLAR
3.5715
STERLİN
4.6952
EURO
4.1924
Göz sağlığında bu yanlışlara dikkat
Göz sağlığında bu yanlışlara dikkat
Kulak çınlaması hastalık habercisi olabilir
Kulak çınlaması hastalık habercisi olabilir
Anne sütünü artırmanın formülü
Anne sütünü artırmanın formülü
banner468

Adliye önünde bıçaklı kavga

Kayseri'de 34 yaşındaki Muhsin T., davalı olduğu 27 yaşındaki Mustafa Kahraman'ı adliye önünde bıçaklayarak yaraladı

Adliye önünde bıçaklı kavga

Kayseri'de 34 yaşındaki Muhsin T., davalı olduğu 27 yaşındaki Mustafa Kahraman'ı adliye önünde bıçaklayarak yaraladı

05 Ekim 2017 Perşembe 15:06
Adliye önünde bıçaklı kavga
banner404

OLAY, merkez Kocasinan İlçesi'ndeki Kayseri Adliyesi önünde meydana geldi. 'Basit yaralama, hakaret ve birden fazla kişi ile tehdit' nedeniyle davalı olan Muhsin T. ve Mustafa Kahraman, Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma çıkışında adliye içinde tartışmaya başladı.

Adliye dışına taşan kavga sırasında Muhsin T., kaldırım kenarındaki taşlar arasına sakladığı bıçağı çıkartarak Mustafa Kahraman'ı kalbinin altından ve elinden bıçaklayıp, kaçtı. Aldığı bıçak darbesi ile kanlar içinde kalan Kahraman'a ilk müdahaleyi adliye polisi yaparken, yakınları sinir krizi geçirdi.

Ağır yaralı Kahraman, çağrılan ambulansla Kayseri eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhsin T.'yi olayda kullandığı bıçakla yakalayıp, gözaltına alan polis, soruşturma başlattı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
KayseriMustafa Kahraman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
26 kilo kokaini çocuk kıyafetlerine emdirmişler
26 kilo kokaini çocuk kıyafetlerine emdirmişler
Öğretmene, 13 yaşındaki kıza cinsel istismardan 14 yıl hapis
Öğretmene, 13 yaşındaki kıza cinsel istismardan 14 yıl hapis
Eşini öldüren koca ile babası tutuklandı
Eşini öldüren koca ile babası tutuklandı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim