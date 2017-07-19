Adliye çıkışı silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

PATNOS Adliyesine bir boşanma davası için gelen aynı aileden Cumali, İrfan, Ebubekir ve İsmail Güler, söz konusu davanın duruşmasında ifade verdikten sonra adliyenin otoparkına geldi. Otoparktaki bir minibüs ve kamyonette bulunan ve henüz kimlikleri belirlenemeyen saldırganlar, bu kişilere silahla ateş açtı. Olayda, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralanan Cumali, İrfan, Ebubekir ve İsmail Güler, Patnos Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Cumali Güler, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik güçleri, olayın ardından kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.