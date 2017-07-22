Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

'Adaletli, hakkaniyetli bir milletiz'

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'nin Alman şirketlerine soruşturma başlattığı iddialarına ilişkin, "Biz adaletli, hakkaniyetli bir milletiz. Kendi parasını emanet eden, yatırım yapan hiçbir insana yanlış düşünmeyiz." dedi

'Adaletli, hakkaniyetli bir milletiz'

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'nin Alman şirketlerine soruşturma başlattığı iddialarına ilişkin, "Biz adaletli, hakkaniyetli bir milletiz. Kendi parasını emanet eden, yatırım yapan hiçbir insana yanlış düşünmeyiz." dedi

22 Temmuz 2017 Cumartesi 22:25
'Adaletli, hakkaniyetli bir milletiz'
banner404

AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı konuşmada, her buldukları fırsatta Türkiye'yi takatsiz hale getirmeye çalışanlar olduğunu söyledi.

Avrupa'daki ülkelerin her buldukları fırsatta "Türkiye'deki terör örgütlerine acaba nasıl destek verebilirim" diye düşündüklerine dikkati çeken Soylu, "PKK, DHKP-C, FETÖ, her biri ile ilişki içindeler. Her birini muhafaza ediyorlar ve 'acaba bunların üzerinden Türkiye'ye nasıl bir zarar getiririz' diye bir anlayış içindeler." değerlendirmesinde bulundu.

Soylu, son bir-iki gündür yeni bir fırtına kopartılmaya çalışıldığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Neymiş? Biz Türkiye'deki Alman şirketlerine soruşturma yapıyormuşuz. Sayın Cumhurbaşkanımız net bir şekilde ifade etti, Türkiye'deki değil Alman şirketleri, onların dediği ölçüler içinde hiçbir yabancı şirkete bizim kem gözle bakmamız mümkün değildir. Böyle bir soruşturma yapmamız da mümkün değildir. Bunu onlardan korktuğumuz ve ürktüğümüz için bugün söylüyor değiliz, hiç kimse yanlış anlamasın.

Biz adaletli, hakkaniyetli bir milletiz. Kendi parasını buraya (Türkiye) emanet eden, yatırım yapan, bizim insanımıza istihdam sağlayan hiçbir insana yanlış düşünmeyiz. Bu, açık ve nettir ama en alt birimlerde standart birtakım yazılımları ters çevirip, onun üzerinden başka bir şey okumaya çalışanlara da pabuç bırakacağımızı hiç kimse zannetmesin."

"Bin 400'ün üzerinde son 10 ayda sığınak aldık"
Soylu, insanların fani ancak bu memleketin baki olduğunu vurguladı.

"Şunu yapacaklar, bizi etrafımızdaki ateş çemberinin içerisine koymaya çalışacaklar." ifadelerini kullanan Soylu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Nereden geliyor bu PKK'nın silahı? Bin 400'ün üzerinde son 10 ayda sığınak aldık. On binlerce mühimmat, binlerce ton bomba, hazır nitrat, amonyum nitrat. Son 10 ayda 186 terörist sadece Tunceli bölgesinde etkisiz hale getirildi. Bu kadar darbe yedikten sonra sadece bir bölgede, terör örgütü kendi kendini yenileyebilme kabiliyetine sahip olabilir mi? Ama bizim dost bildiklerimiz daha geçen hafta sınırlarımızın hemen ötesinde bir araya geliyorlar, yeni planlar yapmaya çalışıyorlar.

Bizi, görmüyor, anlamıyor zannediyorlar. Bütün dünyaya da başka hikayeler, başka masallar anlatıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, hepsi bir araya gelsin, ister DEAŞ’ı, ister FETÖ'yü, ister PKK'yı, ister DHKP-C’yi kullansınlar, bu milletin iradesini yenemeyecekler, hepsi o kadar. Biz hedeflerimize ulaşacağız."

Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın da katıldığı ziyarette Allah'tan kendilerine yanlış karar aldırmayı nasip etmemesini dileyen Soylu, "Bu milletin emaneti büyük emanettir. Biz emanetin farkındayız." diye konuştu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
AK PartiSüleyman SoyluPKKFetö
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zincirleme kaza: 3’ü polis 7 yaralı
Zincirleme kaza: 3’ü polis 7 yaralı
Trafik kazası: 6 yaralı
Trafik kazası: 6 yaralı
Boş arazide ceset bulundu!
Boş arazide ceset bulundu!

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim