AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı konuşmada, her buldukları fırsatta Türkiye'yi takatsiz hale getirmeye çalışanlar olduğunu söyledi.

Avrupa'daki ülkelerin her buldukları fırsatta "Türkiye'deki terör örgütlerine acaba nasıl destek verebilirim" diye düşündüklerine dikkati çeken Soylu, "PKK, DHKP-C, FETÖ, her biri ile ilişki içindeler. Her birini muhafaza ediyorlar ve 'acaba bunların üzerinden Türkiye'ye nasıl bir zarar getiririz' diye bir anlayış içindeler." değerlendirmesinde bulundu.

Soylu, son bir-iki gündür yeni bir fırtına kopartılmaya çalışıldığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Neymiş? Biz Türkiye'deki Alman şirketlerine soruşturma yapıyormuşuz. Sayın Cumhurbaşkanımız net bir şekilde ifade etti, Türkiye'deki değil Alman şirketleri, onların dediği ölçüler içinde hiçbir yabancı şirkete bizim kem gözle bakmamız mümkün değildir. Böyle bir soruşturma yapmamız da mümkün değildir. Bunu onlardan korktuğumuz ve ürktüğümüz için bugün söylüyor değiliz, hiç kimse yanlış anlamasın.

Biz adaletli, hakkaniyetli bir milletiz. Kendi parasını buraya (Türkiye) emanet eden, yatırım yapan, bizim insanımıza istihdam sağlayan hiçbir insana yanlış düşünmeyiz. Bu, açık ve nettir ama en alt birimlerde standart birtakım yazılımları ters çevirip, onun üzerinden başka bir şey okumaya çalışanlara da pabuç bırakacağımızı hiç kimse zannetmesin."

"Bin 400'ün üzerinde son 10 ayda sığınak aldık"

Soylu, insanların fani ancak bu memleketin baki olduğunu vurguladı.

"Şunu yapacaklar, bizi etrafımızdaki ateş çemberinin içerisine koymaya çalışacaklar." ifadelerini kullanan Soylu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Nereden geliyor bu PKK'nın silahı? Bin 400'ün üzerinde son 10 ayda sığınak aldık. On binlerce mühimmat, binlerce ton bomba, hazır nitrat, amonyum nitrat. Son 10 ayda 186 terörist sadece Tunceli bölgesinde etkisiz hale getirildi. Bu kadar darbe yedikten sonra sadece bir bölgede, terör örgütü kendi kendini yenileyebilme kabiliyetine sahip olabilir mi? Ama bizim dost bildiklerimiz daha geçen hafta sınırlarımızın hemen ötesinde bir araya geliyorlar, yeni planlar yapmaya çalışıyorlar.

Bizi, görmüyor, anlamıyor zannediyorlar. Bütün dünyaya da başka hikayeler, başka masallar anlatıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, hepsi bir araya gelsin, ister DEAŞ’ı, ister FETÖ'yü, ister PKK'yı, ister DHKP-C’yi kullansınlar, bu milletin iradesini yenemeyecekler, hepsi o kadar. Biz hedeflerimize ulaşacağız."

Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın da katıldığı ziyarette Allah'tan kendilerine yanlış karar aldırmayı nasip etmemesini dileyen Soylu, "Bu milletin emaneti büyük emanettir. Biz emanetin farkındayız." diye konuştu.