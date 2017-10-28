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Açılışını yaptığı caminin içi, Erdoğan'ın sesiyle yankılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da yapımı tamamlanan Melike Hatun Camii'nin açılışını yaptıktan sonra Kur'an okudu. O anları Bekir Bozdağ cep telefonu ile görüntüledi

Açılışını yaptığı caminin içi, Erdoğan'ın sesiyle yankılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da yapımı tamamlanan Melike Hatun Camii'nin açılışını yaptıktan sonra Kur'an okudu. O anları Bekir Bozdağ cep telefonu ile görüntüledi

28 Ekim 2017 Cumartesi 10:37
Açılışını yaptığı caminin içi, Erdoğan'ın sesiyle yankılandı
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CUMHURBAŞKANI Erdoğan Melike Hatun Camii'nin açılışında Kur'an okudu.  Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan  Ankara'da yapımı tamamlanan Melike Hatun Camii'nin açılışına katıldı. Camii içerisinde okunan Kur'an-ı Kerim ve dualara  Cumhurbaşkanı Erdoğan da eşlik etti. Erdoğan Bakara suresinin ilk beş ayetini okudu.

BEKİR BOZDAĞ PAYLAŞTI: ŞÜKÜR OLSUN

Erdoğan Kur'an okurken Başbakan Yardımcısı  Bekir Bozdağ ise cep telefonu ile o anları görüntüledi. Görüntüleri sosyal medya hesabı twitter'den paylaşan Bozdağ, "Milletimizin, Ülkemizin Başına Kur'an okuyan imanlı, salih amelli bir  Cumhurbaşkanı nasip eden Cenab-ı Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun" diye yazdı.

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