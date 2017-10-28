Açılışını yaptığı caminin içi, Erdoğan'ın sesiyle yankılandı

CUMHURBAŞKANI Erdoğan Melike Hatun Camii'nin açılışında Kur'an okudu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da yapımı tamamlanan Melike Hatun Camii'nin açılışına katıldı. Camii içerisinde okunan Kur'an-ı Kerim ve dualara Cumhurbaşkanı Erdoğan da eşlik etti. Erdoğan Bakara suresinin ilk beş ayetini okudu.
BEKİR BOZDAĞ PAYLAŞTI: ŞÜKÜR OLSUN
Erdoğan Kur'an okurken Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ise cep telefonu ile o anları görüntüledi. Görüntüleri sosyal medya hesabı twitter'den paylaşan Bozdağ, "Milletimizin, Ülkemizin Başına Kur'an okuyan imanlı, salih amelli bir Cumhurbaşkanı nasip eden Cenab-ı Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun" diye yazdı.
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