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Acil servis önünde silahlı saldırı

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi önünde silahlı saldırı düzenlendi

Acil servis önünde silahlı saldırı

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi önünde silahlı saldırı düzenlendi

08 Kasım 2017 Çarşamba 07:43
Acil servis önünde silahlı saldırı
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ÜMRANİYE Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi önünde bir kişi silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası bacağından yaralanan Hasan Koç tedavi altına alınırken, olayı gerçekleştiren kişi ise kaçarak uzaklaştı.
Olay, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi girişinde saat 03.00 sıralarında meydana geldi.
 
Edinilen bilgiye göre acil servis önünde bekleyen Hasan Koç, silahlı bir kişi tarafından bacağından vuruldu. Silahlı saldırgan olay sonrası kaçarak kayıplara karışırken, bacağından yaralanan Koç ise hastanede tedavi altına alındı.
 
Olay sonrası hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde ve çevrede delil araştırması yaptı. Hastanedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
ÜmraniyeSilahlı SaldırıHasan Koç
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