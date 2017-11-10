Acil servis önünde bıçaklı kavga: 5 yaralı

OLAY, saat 21.30 sıralarında Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi girişinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 2’si bıçakla olmak üzere 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Kavgaya karıştıkları iddia edilen kişiler ekipler tarafından gözaltına alındı. Öte yandan yaralılar farklı hastanelere kaldırılırken polis ekipleri hastane çevresinde güvenlik önlemleri aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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