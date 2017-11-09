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Açığa alınan polis 40 kilogram eroinle yakalandı

Diyarbakır’da 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 8 milyon TL’lik zehir ele geçirildi

Açığa alınan polis 40 kilogram eroinle yakalandı

Diyarbakır’da 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 8 milyon TL’lik zehir ele geçirildi

09 Kasım 2017 Perşembe 20:08
Açığa alınan polis 40 kilogram eroinle yakalandı
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VAN'IN Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevliyken iki ay önce açığa alınan polis memuru, Diyarbakır’da 40 kilogram eroinle yakalandı. Kentte, gerçekleştirilen iki farklı operasyonda da 1 ton 272 kilogram esrar ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin toplam piyasa değerinin 8 milyon TL olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Van’dan İzmir’e uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı alan Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri sevkıyatın önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Ekipler bu çerçevede, Van’ın Erciş ilçesinde görevliyken, yurtdışına çıkış yasağı bulunan bir şahsın kaçmasını sağladığı gerekçesiyle iki ay önce görevden alınan polis memuru İ.G.’yi takibe aldı. Açığa alınmadan önce 7 yıl görev yaptığı öğrenilen İ.G.’nin içerisinde bulunduğu aracı Diyarbakır-Silvan karayolunda bulunan uygulama noktasında durduran ekipler, narkotik köpeği “Alex” ile arama yaptı. Aramada, 40 kilogram eroin ele geçirilirken, gözaltına alınan İ.G. Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kamyon tankerinde esrar ele geçirildi

Ekipler, bir ihbar üzerine de, Diyarbakır-Şanlıurfa yolu üzerinde bir tankere operasyon düzenledi. Operasyonda, sürücü ve yanında bulunan şahıs gözaltına alınırken, tanker incelenmek üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğüne getirildi. Burada yapılan incelemede, tankerin içerisinde gizli bir bölme bulundu. Yardım istenen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından açılan bölmede, 1 ton esrar ele geçirildi.

Kocaköy ilçesi Gökçen köyü kırsalındaki ağaçlık alanda uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi de alan polis, buraya özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenledi. Buradaki operasyonda ise 272 kilogram esrar ele geçirildi.

3 ayrı operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 8 milyon TL olduğu bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
PolisEroin
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