Acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

GÜVENLİK kaynaklarından alınan bilgiye göre, jandarma timlerince Doğubayazıt ilçesinin Ağrı Dağı bölgesindeki kırsal kesiminde terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda, bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı.
ÇATIŞMA SÜRÜYOR
Çıkan çatışmada 6 asker yaralandı, 1 terörist de etkisiz hale getirildi. Bölgeye gönderilen ambulanslar ile Doğubeyazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden biri yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Bir asker de helikopter ile Van'daki bir hastaneye sevk edildi. Çatışmada, bazı teröristlerin de yaralı halde kaçmaya çalıştığı belirtildi. Takviye birliklerin gönderildiği bölgedeki çatışma sürüyor.
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