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Acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı, 1 terörist de etkisiz hale getirildi.

Acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı, 1 terörist de etkisiz hale getirildi.

14 Nisan 2018 Cumartesi 18:34
Acı haber: 1 askerimiz şehit oldu
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GÜVENLİK kaynaklarından alınan bilgiye göre, jandarma timlerince  Doğubayazıt ilçesinin Ağrı Dağı bölgesindeki kırsal kesiminde terör örgütüne  yönelik yürütülen operasyonda, bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı.

ÇATIŞMA SÜRÜYOR

Çıkan çatışmada 6 asker yaralandı, 1 terörist de etkisiz hale  getirildi. Bölgeye gönderilen ambulanslar ile Doğubeyazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz  Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden biri yapılan müdahaleye rağmen  kurtarılamayarak şehit oldu. Bir asker de helikopter ile Van'daki bir hastaneye  sevk edildi. Çatışmada, bazı teröristlerin de yaralı halde kaçmaya çalıştığı  belirtildi. Takviye birliklerin gönderildiği bölgedeki çatışma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
AğrıDoğubayazıt İlçesi
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