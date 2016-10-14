 Ablasını gasp ettiren kız kardeşe 8 yıl hapis cezası

İDDAYA göre, Dilek T. yaklaşık 8 ay önce Arif Sıçramaz ile birliktelik yaşamaya başladı. Sıçramaz, genç kızı erkeklere de zorla pazarladı. Dilek T. daha önce birlikte olduğu Zeki Aşan'a (22) Sıçramaz'ın sevişmelerini cep telefonu ile çektiğini, bu görüntüleri ailesine vermekle tehdit ederek kendisinden bin 500 lira istediğini söyledi. Zeki Aşan'dan tüm birikimini çantasında taşıyan ablası Ebru Özükara'yı (30) gasp etmesini ve bin 500 lirayı kendisine verdikten sonra kalanını alabileceğini anlattı.

ABLASININ YERİNİ SÖYLEDİ

30 Mart'ta Zeki Aşan'a mesaj atan genç kız, ablası ile birlikte yeğenlerini Aydınlar Mahallesi'nde bulunan bir parka götüreceklerini, dönüşte önlerini kesebileceğini bildirdi. Arkadaşı Onur Çelik'in (20) kullandığı motosikletle olay yerine giden Zeki Aşan, Ebru Özükara'nın önünü keserek bebek arabasında bulunan çocuğa silah doğrultup içinde 22 bin lira ile altınların bulunduğu çantayı alıp kaçtı. Fenalaşan Ebru Özükara ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından çelişkili ifadeler veren Dilek T. ile yakalanan Zeki Aşan ve Onur Çelik tutuklandı. Zeki Aşan hakkında nitelikli yağma, hakaret ve genel güvenliği tehlikeye sokma suçlarından 20 yıla kadar, Dilek T. hakkında azmettirme suçundan 15 yıla kadar ve Onur Çelik hakkında ise yardım suçundan 7.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle Adana 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.

PİŞMANIM

Arif Sıçramaz'ın kendisini evlenme vaadiyle kandırıp başka erkeklere pazarladığını öne süren Dilek T., "Arif'e artık peşimi bırakmasını söyledim. Beni ölümle tehdit ederek resimleri silmek için bin 500 lira istedi. Ben param olmadığını söyleyince, 'Git ailenden al. Bulamıyorsan çal. Ablanın parası var. Bu iş içinde Zeki'yi kullan' dedi. Ben de Zeki Aşan'dan ablamın çantasını gasp etmesini söyledim. Olay günü Zeki bize doğru yürürken görünce pişman olup ablama kaç diye bağırdım" dedi.

Dilek T. ile yolda yürürken tanıştığını anlatan Zeki Aşan da, "Arif Sıçramaz'ın kendisini tehdit ettiğini söyleyerek bin 500 lira istedi. Ben bu parayı veremeyince ablasının parası olduğunu bu parayı alabileceğimizi söyledi. Ben de çantayı gasp ettim. Onur Çelik'in olaydan haberi yoktu. Olay günü uyuşturucu madde etkisi altındaydım"diye konuştu.

GENÇ KIZ TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, Dilek T.'nin nitelikli yağmaya azmettirme suçundan iyi hal indirimi uygulayarak 8 yıl 4 ay hapis, Zeki Aşan'ı nitelikli yağma suçundan 11 yıl hapis, önceki duruşmada tahliye edilen Onur Çelik'i ise yardım suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca mahkeme heyeti, Dilek T.'nin tahliyesine karar verdi.

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