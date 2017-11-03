Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 20°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
111001
ALTIN
158.398
DOLAR
3.8546
STERLİN
5.0446
EURO
4.4933
“Grip aşısı yaptırmanın tam zamanı”
“Grip aşısı yaptırmanın tam zamanı”
Baş ağrısını geçiriyor, cinsel arzuyu arttırıyor!
Baş ağrısını geçiriyor, cinsel arzuyu...
Türkiye’de kadınların idrar kaçırma oranı yüzde 42,7
Türkiye’de kadınların idrar kaçırma oranı...
banner468

Abdest alma bahanesi ile vatandaşların ceplerini boşalttı

Karabük’te caminin şadırvanında abdest alma bahanesi ile gelen bir kişi askıdaki montun cebinde bulunan 5 bin TL’yi çalarak kaçtı. Şadırvanda yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Abdest alma bahanesi ile vatandaşların ceplerini boşalttı

Karabük’te caminin şadırvanında abdest alma bahanesi ile gelen bir kişi askıdaki montun cebinde bulunan 5 bin TL’yi çalarak kaçtı. Şadırvanda yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

03 Kasım 2017 Cuma 16:07
Abdest alma bahanesi ile vatandaşların ceplerini boşalttı
banner404

OLAY geçtiğimiz hafta Karabük merkeze bağlı Yeni Mahalle pazaryeri içinde yer alan camide meydana geldi. Karabük Sebze ve Meyve Halinde esnaflık yapan Serdar Güzelgöz, üzerinde bulunan 5 bin TL’yi emanet aldığı arkadaşına vermek için Yeni Mahalle’ye gitti. Bu sırada öğle namazı abdesti almak için caminin şadırvanına giden Güzelgöz, paranın bulunduğu montu askıya astıktan sonra abdestini alıp namazını kıldı. Namaz çıkışı üzerindeki emanet parayı vereceği sırada montunun cebinde paranın olmadığını fark etti. Bunun üzerinde düşürdüğünü sanan Güzelgöz, camiye tekrar geri gitti. Burada görevlilerin yardımı ile güvenlik kamerasını inceleyen esnaf parasının çalındığının tespit edilmesi üzerine polisi arayarak şikayetçi oldu.
Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, şahsın abdest alma bahanesi ile şadırvanda diğer şahısların da ceplerini karıştırdığını tespit etti. Olayla ilgili eşgali belirlenen şahsın yakalanması için ekipler çalışma başlattı.
Namaz kılmak için gittiği caminin şadırvanında parası çalınan Serdar Güzelgöz, yaşadığı olayın başkalarının da başına gelmemesi için uyarıda bulunarak dikkatli olmalarını istedi.
Güzelgöz, “ Halde parayı saydım ve toptancıya vermek için yola çıktım. Namaz saatine 5-6 dakika kaldığını gördüm. Namazı kılıp öyle teslim edeyim dedim. Şadırvana girip ceketimi astım ve abdest aldım. Namazı kıldıktan sonra parayı teslim edeceğim zaman paranın olmadığını gördüm. Nerede düşürdüm derken şadırvana gelip baktım ve kameralarını izleyince çalındığını gördüm. Şikayetçi oldum ve paranın bulunmasını bekliyorum. İnsanların camiye veya abdesthaneye gittiğinde böyle olayların olacağını düşünmediğinden telefon ve paralarını kendi üzerlerine alınsın. İnşallah başka kişilerin başına gelmez. Ben daha sonra aynı miktarda parayı başka bir arkadaştan borç alıp toptancıya verdim” dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
KarabükAbdestYeni Mahalle
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 55 terörist öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 55 terörist öldürüldü
Tarihi havaalanı tarla oldu
Tarihi havaalanı tarla oldu
Karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 ölü
Karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 ölü

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim