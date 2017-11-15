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ABD tarafını seçti! Resmen Türkiye'yi vurmakla tehdit etti

Türkiye'nin NATO ortağı ve sözde stratejik dostu ABD, Suriye'de tarafını net olarak seçti. ABD'li komutan "Türkiye Afrin'e operasyon yaparsa, PYD'yi koruruz" diyerek Türkiye'yi vurmakla tehdit etti

ABD tarafını seçti! Resmen Türkiye'yi vurmakla tehdit etti

Türkiye'nin NATO ortağı ve sözde stratejik dostu ABD, Suriye'de tarafını net olarak seçti. ABD'li komutan "Türkiye Afrin'e operasyon yaparsa, PYD'yi koruruz" diyerek Türkiye'yi vurmakla tehdit etti

15 Kasım 2017 Çarşamba 09:17
ABD tarafını seçti! Resmen Türkiye'yi vurmakla tehdit etti
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PENTAGON'DAKİ basın brifingine  Bağdat'tan video konferans yoluyla canlı bağlanan  ABD liderliğindeki DEAŞ'a Karşı Uluslararası Koalisyonun Sözcüsü Albay Ryan Dillon, açıkça  Türkiye'ye karşı terör örgütü  PKK'nın yanında olduklarını söyledi.

"PKK'YI DEAŞ DIŞINDAKİ SALDIRILARDAN DA KORURUZ"

Konferans sırasında basın mensupları Albay Dillon'a, Türk güvenlik güçlerinin  Afrin'deki PKK/YPG güçlerini vurduğuna ilişkin iddiaları sordu. Dillon, kendisinde söz konusu iddiaları doğrulayacak bir bilgi olmadığını söyledi. Ancak Dillon, teorik olarak koalisyonun sahadaki ortaklarını DEAŞ dışındaki saldırılara karşı koruma yükümlülüğü olduğunu kaydetti.

"ORTAKLARIMIZI KORUMA SORUMLULUĞUMUZ VAR"

"Koalisyonun Kürtler gibi DEAŞ'a karşı operasyonlara katılmış olan yerel güçleri korumak gibi bir sorumluluğu var mı?" sorusu yöneltilen Dillon "Evet diyebilirim. Bunu daha önce çeşitli vesilerle gösterdik ve kanıtladık. Gerekirse SDG'nin (PKK/PYD) çatısı altındaki herkesi; Araplar, Kürtler, Yezidiler ve Hıristiyanları destekler ve koruruz" dedi.

TÜRKİYE'Yİ VURMAKLA TEHDİT ETTİ

Gazetecilerin ısrarlar  Türkiye'yi kast ederek "DEAŞ dışındaki odaklardan gelecek saldırılara karşı da korur musunuz?" sorularına yine ısrarla  PKK savunuculuğu yaparak cevap veren Dillon "DEAŞ ile mücadele eden tüm ortaklarımızı her kim olursa olsun koruruz" ifadelerini kullandı.

OTOBÜS SKANDALINA KOMİK SAVUNMA

PKK'lı teröristlerin DEAŞ'lı teröristleri  ABD'nin himayesinde  Rakka'dan kaçırmasıyla ilgili de konuşan Dillon "Biz  Rakka bölgesinden çıkarken otobüsleri takip ettik. Eğer DEAŞ savaşçılarının kaçması gibi bir durum söz konusu olsaydı havadan müdahale edecektik. Ancak böyle bir durum olmadı" dedi.

Dillon bu ifadelerle,  ABD'nin hem DEAŞ'lı hem de  PKK'lı teröristleri koruduğunu ve bu iki terör örgütünü NATO üyesi ve stratejik ortağı  Türkiye'ye tercih edeceğini ilan etti.

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