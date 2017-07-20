ABD şaşırtmadı: PYD de FETÖ de yok

RAPORDA Türkiye’nin IŞİD ve PKK ile terörle mücadelesinin sürdüğü belirtilirken “24 Ağustos'ta Türkiye Cumhuriyeti, Ankara'nın Türkiye-Suriye sınırındaki IŞİD tehditlerini kaldırma çabası olarak tanımladığı kuzey Suriye'de "Fırat Kalkanı Operasyonu" adı altında sınır ötesi bir operasyon başlattı. Türkiye, Küresel Terörle Mücadele Forumu’ (GCTF) dahil olmak üzere uluslararası terörle mücadelenin etkin bir katılımcısı oldu” denildi.Raporda yer verilen İçişleri Bakanlığı verilerine göre Türk güvenlik güçlerinin Ocak-23 Kasım 2016 arasında IŞİD bağlantılı bin 381’i yabancı 3 bin 89 kişiyi gözaltına aldığı ve bunların 618’i yabancı, bin 204’ünün tutuklandığı ifade edildi.

Türkiye’nin IŞİD’e karşı Küresel Koalisyonun bir parçası olduğunun vurgulandığı raporda, IŞİD ile mücadele ve yabancı savaşçılara karşı konularda ülkenin bu konuda yaptığı çalışmalardan bahsedildi. Raporda şu ifadeler verildi: “Türkiye, IŞİD'e katılmak isteyen yabancı terörist savaşçılara ve Suriye ve Irak'ta savaşan diğer terörist gruplara katılmak isteyenler için transit bir ülkedir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, şüpheli görülen yabancı terörist savaşçılar için yasaklı kişiler listesini genişleterek sınırlarda, otobüs terminalleri ve havaalanlarında İçişleri Bakanlığı tarafından "Risk Analiz Birimleri" oluşturarak, Askeri ve sivil sınır birimlerini güçlendirmek için ilave personel görevlendirerek, gözetim ekipmanları kullanarak Türkiye-Suriye sınırı boyunca fiziki güvenlik tedbirlerini güçlendirmiştir. Türkiye, bilgi paylaşımı yaparak şüpheli yabancı terörist savaşçılarla ilgili soruşturma, savcılık ve idari konularında ülkelerle işbirliği yaptı.”

Türkiye’nin Küresel koalisyonun aktif bir üyesi olduğu, Irak ve Suriye'deki IŞİD karşıtı operasyonları desteklemek için İncirlik Hava Üssü’nü ve diğer siteleri Koalisyon uçaklarına açtığı vurgulandı. Raporda Türkiye’nin Küresel Terörle Mücadele Forumu’nun kurucu üyesi olduğu ve Eylül 2011’den Nisan 2016’ya kadar forumun eş başkanlığını yaptığı ifade edilerek, “Koalisyonun Hollanda'yla birlikte Dış Terörist Savaşçılar Çalışma Grubu Eşbaşkanı olarak 26-27 Ekim'de Antalya'da çalışma grubunun uluslararası bir toplantısına ev sahipliği yapmıştır.” denildi.

Raporda, “PKK 2016 yılında Türkiye’de terörist saldırılar düzenlemeye devam etti” denilirken Anadolu Ajansı’nın verilerine göre hükümetin, 2015 yılı Temmuz ayından bu yana 8 bin PKK’lıyı öldürdüğü, yaraladığı veya yakaladığı bilgisine yer verildi. Öte yandan PKK ile çatışmalarda hayatını kaybeden güvenlik güçlerinin sayısının 750’nin üzerinde olduğu da belirtildi.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

“PKK’nın ayrılmış bir kolu olan Kürdistan Özgürlük Şahinleri’nin (TAK) de güvenlik güçlerine, altyapılara ve turistik tesislere yönelik terör saldırılarında artış yaşandı. ABD karşıtı bir Marksist-Leninist terörist grup olan Devrimci Halk Kurtuluş Partisi / Cephesi (DHKP / C) saldırılarına devam ediyor. Türkiye Hükümeti Türk hükümeti, ülke içindeki bazı örgütleri, terör örgütü olarak tanımladı. Bu örgütler, Türk Hizbullahı, Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist (TKP-ML), Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu (TİKKO) ve Marksist Leninist Komünist Partisi (MLKP). Türkiye ayrıca Suriye merkezli Demokratik Birlik Partisini (PYD) ve partinin silahlı kanadı YPG’yi, PKK’yla yakın ilişki içindeki terör örgütleri olarak tanımlıyor.” Raporda ayrıca hükümetin, Hamas Lideri Halid Meşal’le (ABD’nin terör listesinde bulunan) diplomatik ilişkilerinin devam ettiği de belirtildi.