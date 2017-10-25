ABD'li bilim adamı Türkiye'de! O sırrı çözmek için geldi

ABD'Lİ bilim insanı Prof. Dr. Raul Esprante, Ağrı'da düzenlenen "4. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu"na katılmak ve Nuh Tufanı'nın meydana geldiği alanlarda araştırma yapmak üzere ABD'nin California eyaletinden Ağrı'ya geldi.

Esprante, yaptığı açıklamada, ABD'nin Californiya eyaletinden geldiğini ve Nuh Tufanı'nın meydana geldiği iddia edilen yerler konusunda araştırma yaptığını söyledi.



Nuh'un Gemisi'nin izinin olduğu Ağrı Dağı'nda da araştırma yapacağını dile getiren Esprante, "Nuh'un Gemisi'nin izinin olduğu Ağrı Dağı eteğindeki bölgede araştırma yapacağım. Benim çalışma alanım dünyadaki büyük felaketler. Nuh'un Gemisi ile ilgili olarak Ağrı Dağı ve civarında ne gibi felaketler meydana geldi ve ne tür bulgular var bunu araştıracağım." şeklinde konuştu.



"NUH TUFANI EFSANE DEĞİL GERÇEK BİR OLAY"



İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Belli de "Nuh'un Gemisi, Nuh Tufanı efsane değil gerçek bir olay, bütün kutsal kitaplar bunu kabul ediyor. Anadolu'da yaşayan bir gerçek. Buna saygı duyuyor, benimsiyoruz ve bizim milli kültürümüz.İster Cudi Dağı'nda olsun ister Ağrı Dağı'nda olsun ya da Nahçıvan'da olsun Türkler buna çok büyük saygı duyuyor." dedi.

