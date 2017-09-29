ABD, Küba'daki 21 diplomatını geri çağırdı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Havana Büyükelçiliğinde çalışan 21 diplomat ve aile üyelerinin, işitme kaybı, baş dönmesi ve mide bulantısı dahil olmak üzere, bilinmeyen sağlık sorunları yaşadıklarını bildirdi. Bunun üzerine Trump yönetimi, ABD'li diplomatlara zarar veren "özel saldırılar" nedeniyle Havana Büyükelçiliğinde çalışan 21 personel ve ailelerini geri çağırdı. Ayrıca Küba'ya gidecek Amerikan vatandaşlarını seyahat uyarısı yapıldı.

