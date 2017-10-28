TÜRKİYE'NİN Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç’ın Cuma akşamı düzenlediği 29 Ekim resepsiyonuna katılan ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Thomas Shannon, Başkan Donald Trump’ın mesajını okudu. Amerikan diplomatik teamüllerine göre başkan ulusal günlerinde devlet başkanlarına bir kutlama mektubu gönderiyor. Shannon’un Türkiye Büyükelçiliği’nde okuduğu da aslında Trump’tan Erdoğan’a 29 Ekim için giden mektuptaki mesajdı. Trump mesajında iki ülke arasında 60 yılı aşkındır devam eden müttefiklik ilişkisinin vazgeçilmezliğinin altını çizdi.

ABD Başkanı Trump’tan güçlü 29 Ekim mesajı: ‘Türkiye vazgeçilmez müttefik’

Trump’ın ABD’nin 15 Temmuz’u kınadığını hatırlatırken yaptığı ‘O trajik günde demokrasilerine sahip çıkan kararlı Türk vatandaşlarının eylemleri demokrasinin muhafazası için basının ve temel özgürlüklerin garanti altına alınmasının önemini hatırlatan eylemlerdi’ vurgusu dikkat çekti. Trump’ın mesajında ABD Dışişleri jargonunun izleri vardı.

ERDOĞAN: CUMHURİYET RUHU DİMDİK AYAKTA

Katılımın yüksek olduğu ABD’nin başkenti Washington’daki 29 Ekim resepsiyonuna ev sahipliği yapan Türk Büyükelçisi Serdar Kılıç, açılış konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın mesajını okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında ‘Cumhuriyetimize can veren ruh tıpkı 94 yıl önce olduğu gibi bugün de dimdik ayakta’ vurgusu yaptı. Erdoğan’ın mesajının satır başları şöyleydi:

- ‘Hasta adam’ ilan ettikleri Osmanlı’nın mirasını talan için Anadolu’ya koşanlar milletimizin cesareti ve kararlılığı karşısında büyük bir hezimet yaşamış, Gazi’nin veciz ifadesiyle ‘geldikleri gibi gitmişlerdir’. Cumhuriyetimize can veren ruh tıpkı 94 yıl önce olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır.

- 15 Temmuz ihaneti karşısında milletimizin 250 şehit ve 2193 gazi pahasına gösterdiği şanlı direniş bu ruhun ifadesidir. O gece kadını erkeği genci yaşlısıyla milletimizin tüm fertleri iradelerine, değerlerine, cumhuriyetimizin kazanımlarına sahip çıkmışlardır.

- ‘Millete efendilik yoktur, hizmet vardır’ anlayışıyla hiçbir ayrımı gözetmeden ülkemize en iyi şekilde hizmet etmek için gece gündüz çalışıyoruz. Son 15 yılda demokrasiden özgürlüklere ticaretten yatırımlara, sağlıktan dış politikaya kadar tüm alanlarda hayata geçirdiğimiz reformlar bu irademizin en açık ispatıdır.

ABD Başkanı Trump’tan güçlü 29 Ekim mesajı: ‘Türkiye vazgeçilmez müttefik’

PKK, PYD, YPG FETÖ GİBİ KATİL SÜRÜLERİ

- Bugün dünyadaki tüm mazlum ve mağdurların umut kapısı Türkiye’dir. Eli kanlı terör örgütlerinin hedefi olmamızın da başta gelen sebebi budur. DEAŞ, PKK, PYD, YPG ve FETÖ gibi katil sürülerinin bizi hedefimizden alıkoymasına izin vermedik, vermeyeceğiz. Manşetlerle, tezgahlarla, bizim üzerimize salınan piyonlarla çarpışa çarpışa 2023 hedefimiz doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz.

60 YILDIR BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ

Kılıç Erdoğan’ın mesajını okuduktan sonra ABD Dışişleri Müsteşarı Shannon’ı podyuma davet etti. Shannon ‘Ben de kendi başkanımın mesajını okuyacağım’ diyerek sürpriz yaptı. ABD Başkanı Trump Shannon’ın okuduğu 29 Ekim mesajında şunları söyledi:

- Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 94. Yıldönümü vesilesiyle Amerikan halkı adına size ve bütün Türk halkına en iyi dileklerimi sunuyorum.

- 60 yılı aşkındır iki yakın NATO müttefiki olarak ülkelerimiz pek çok küresel ve bölgesel sorun karşısında birlikte çalışıyor.

- Bölgesel güvenliğin geliştirilmesi, IŞİD ve PKK dahil terörizmin bütün biçimlerine karşı mücadelede Türkiye vazgeçilmez bir müttefik.

- ABD, Türk hükümetinin ve Türk halkının 3 milyon mülteciye yaptığı eşi benzeri görülmemiş misafirperverliği takdir ediyor.

ETKİLEŞİMİMİZİN SÜRMESİNİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ

- Önce Beyaz Saray’da, sonra eylül ayında BM Genel Kurulunda sürdürdüğümüz diyalog ikili ilişkilerimizin öneminin göstergesi. Hem bölgenin barış ve refahı için hem de ticari ilişkilerimizi ve yatırımlarımızı güçlendirmek için birlikte çalışırken etkileşimimizin sürmesini dört gözle bekliyoruz.

- Ülkelerimizin ne kadar uzun bir tarihi paylaştığını hatırlatan önemli şeylerden biri de bu yılın Türkiye’nin ABD’ye ilk kez bir büyükelçi göndermesinin 150. Yıldönümü olması.

15 TEMMUZ VE DEMOKRASİ MUHAFAZASI VURGUSU

- ABD’nin Türkiye’nin demokratik kurumlarına olan desteğini bir kez daha teyit ederken Temmuz 2016’daki darbe girişimini kınadığımızı hatırlatmak isterim. O trajik günde demokrasilerine sahip çıkan kararlı Türk vatandaşlarının cesaretini saygıyla anıyoruz. Onların eylemleri demokrasinin muhafazası için basının ve temel özgürlüklerin garanti altına alınmasının önemini hatırlatan eylemlerdi.

- Türk öğrencileri ve profesyonelleri ülkemizde ağırlamaktan ve Türk iş dünyasının ilişkilerimizin derinleşmesi için oynadığı rolden gurur duyuyoruz. Toplumlarımız arasındaki bu alışverişler ülkelerimizin başarısı açısından paha biçilmez önemde.

- Bu önemli günü kutlarken ortaklığınız için teşekkür etmek istiyoruz. Bütün Türk halkına güvenli ve mutlu bir kutlama diliyoruz.