Abant alabalığına ağlı koruma

ORMAN ve Su İşleri Bolu Şube Müdürlüğü, Abant Tabiat Parkı'ndaki gölde endemik tür olan Abant alabalığını korumak için istilacı türleri imha ediyor. Bu kapsamda gölde alabalıkların yaşam alanını daraltan, Kasım ve Şubat ayları arasında bu balıkların yumurtalarını yiyerek üremelerini önleyen istilacı türler kadife, sazan ve kerevitleri ağ ile yakalıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'nde görevli 4 kişilik ekip, hergün tekne ile gölde belirledikleri noktalara 2 metre genişliğinde, 150 metre uzunluğunda ağlar atıyor. Ekipler, 1 gün sonra ağları toplayıp takılan balıkları gölden çıkararak imha ediyor. 2 yıldır yapılan çalışmada 2015 yılında 2 bin 913 kadife, 1 ton 912 kilo kerevit, 352 adet de sazan balığı imha edildi.

Dün göle attıkları bir ağdan 200'e yakın kadifeyi tek tek toplayan ekibin sorumlusu su ürünleri mühendisi Cem Suveren, bu yıl da şimdiye kadar 2 bin 500 civarında kadife, 1.5 ton kerevit ve 300'ün üzerinde sazanı gölden çıkardıklarını söyledi. Cem Suveren, Abant'ta avlanan kişilerin dışarıdan getirdikleri çeşitli türlerdeki balıkları göle atmaları sonucu Abant alabalığının yaşam alanının daraldığını söyledi. Suveren, "Ağlarımızı Abant alabalığının olduğu noktalarda değil, istilacı türlerin yoğunlukta olduğu bölgelere atıyoruz. Bunları tek tek toplayıp imha ediyoruz. Kışın da aynı şekilde bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Bu türler Abant alabalıklarının yumurtalarını yiyeyerek çoğalmalarını önlüyor. 1 Abant Alası 2 bin, 5 bin arasında yumurta verirken, 1 kadife 10 bin, 30 bin arasında yumurta bırakıyor. Dolayısıyla daha çabuk ürerken, Abant alabalığının üremesini de önlüyorlar" dedi.

Suveren, Abant alabalığının popülasyonunu artırmaya yönelik Dereceören Köyü yakınlarındaki Abant Alabalık Üretim tesisinde de çalışma yaptıklarını söyleyerek, "Gölde anaç olan Abant alalarını topluyoruz. Üretim tesisinde bunların yumurtalarını alıp 2-3 ay belli bir boya getirdikten sonra markalama çalışması yaparak tekrar göle salıyoruz. Böylece göldeki Abant alabalığının popülasyonunu da artırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

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