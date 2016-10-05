Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Abant alabalığına ağlı koruma

Türkiye'de sadece Abant Gölü'nde yaşayan Abant alabalıklarının yaşam alanını daraltan ve onların yumurtalarını yiyerek çoğalmalarını önleyen kadife, sazan ve kerevit (tatlı su ıstakozu) gibi istilacı türler ağ ile yakalanarak imha ediliyor

Abant alabalığına ağlı koruma

Türkiye'de sadece Abant Gölü'nde yaşayan Abant alabalıklarının yaşam alanını daraltan ve onların yumurtalarını yiyerek çoğalmalarını önleyen kadife, sazan ve kerevit (tatlı su ıstakozu) gibi istilacı türler ağ ile yakalanarak imha ediliyor

05 Ekim 2016 Çarşamba 10:24
Abant alabalığına ağlı koruma
banner404
ORMAN ve Su İşleri Bolu Şube Müdürlüğü, Abant Tabiat Parkı'ndaki gölde endemik tür olan Abant alabalığını korumak için istilacı türleri imha ediyor. Bu kapsamda gölde alabalıkların yaşam alanını daraltan, Kasım ve Şubat ayları arasında bu balıkların yumurtalarını yiyerek üremelerini önleyen istilacı türler kadife, sazan ve kerevitleri ağ ile yakalıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'nde görevli 4 kişilik ekip, hergün tekne ile gölde belirledikleri noktalara 2 metre genişliğinde, 150 metre uzunluğunda ağlar atıyor. Ekipler, 1 gün sonra ağları toplayıp takılan balıkları gölden çıkararak imha ediyor. 2 yıldır yapılan çalışmada 2015 yılında 2 bin 913 kadife, 1 ton 912 kilo kerevit, 352 adet de sazan balığı imha edildi.
Dün göle attıkları bir ağdan 200'e yakın kadifeyi tek tek toplayan ekibin sorumlusu su ürünleri mühendisi Cem Suveren, bu yıl da şimdiye kadar 2 bin 500 civarında kadife, 1.5 ton kerevit ve 300'ün üzerinde sazanı gölden çıkardıklarını söyledi. Cem Suveren, Abant'ta avlanan kişilerin dışarıdan getirdikleri çeşitli türlerdeki balıkları göle atmaları sonucu Abant alabalığının yaşam alanının daraldığını söyledi. Suveren, "Ağlarımızı Abant alabalığının olduğu noktalarda değil, istilacı türlerin yoğunlukta olduğu bölgelere atıyoruz. Bunları tek tek toplayıp imha ediyoruz. Kışın da aynı şekilde bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Bu türler Abant alabalıklarının yumurtalarını yiyeyerek çoğalmalarını önlüyor. 1 Abant Alası 2 bin, 5 bin arasında yumurta verirken, 1 kadife 10 bin, 30 bin arasında yumurta bırakıyor. Dolayısıyla daha çabuk ürerken, Abant alabalığının üremesini de önlüyorlar" dedi.
Suveren, Abant alabalığının popülasyonunu artırmaya yönelik Dereceören Köyü yakınlarındaki Abant Alabalık Üretim tesisinde de çalışma yaptıklarını söyleyerek, "Gölde anaç olan Abant alalarını topluyoruz. Üretim tesisinde bunların yumurtalarını alıp 2-3 ay belli bir boya getirdikten sonra markalama çalışması yaparak tekrar göle salıyoruz. Böylece göldeki Abant alabalığının popülasyonunu da artırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Abant Alabalığına Ağlı KorumaORMAN ve Su İşleri Bolu Şube MüdürlüğüSazan Ve KerevitAbant Gölü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trafik kazası: 6 yaralı
Trafik kazası: 6 yaralı
Boş arazide ceset bulundu!
Boş arazide ceset bulundu!
Hepsi buradan çıktı! Tam 220 kilogram...
Hepsi buradan çıktı! Tam 220 kilogram...

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim