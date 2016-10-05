Abant alabalığına ağlı koruma

Dün göle attıkları bir ağdan 200'e yakın kadifeyi tek tek toplayan ekibin sorumlusu su ürünleri mühendisi Cem Suveren, bu yıl da şimdiye kadar 2 bin 500 civarında kadife, 1.5 ton kerevit ve 300'ün üzerinde sazanı gölden çıkardıklarını söyledi. Cem Suveren, Abant'ta avlanan kişilerin dışarıdan getirdikleri çeşitli türlerdeki balıkları göle atmaları sonucu Abant alabalığının yaşam alanının daraldığını söyledi. Suveren, "Ağlarımızı Abant alabalığının olduğu noktalarda değil, istilacı türlerin yoğunlukta olduğu bölgelere atıyoruz. Bunları tek tek toplayıp imha ediyoruz. Kışın da aynı şekilde bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Bu türler Abant alabalıklarının yumurtalarını yiyeyerek çoğalmalarını önlüyor. 1 Abant Alası 2 bin, 5 bin arasında yumurta verirken, 1 kadife 10 bin, 30 bin arasında yumurta bırakıyor. Dolayısıyla daha çabuk ürerken, Abant alabalığının üremesini de önlüyorlar" dedi.
Suveren, Abant alabalığının popülasyonunu artırmaya yönelik Dereceören Köyü yakınlarındaki Abant Alabalık Üretim tesisinde de çalışma yaptıklarını söyleyerek, "Gölde anaç olan Abant alalarını topluyoruz. Üretim tesisinde bunların yumurtalarını alıp 2-3 ay belli bir boya getirdikten sonra markalama çalışması yaparak tekrar göle salıyoruz. Böylece göldeki Abant alabalığının popülasyonunu da artırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
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